Režisierius Dominykas Kubilius rėžė Ruginienei ir Sinkevičiui: „Jūs įklimpę giliai į prorusišką dumblą“

Pasak D. Kubiliaus, kultūros žmonės jaučiasi ignoruojami ir menkinami, o neskaidrūs sprendimai tik gilina krizę – to įrodymas, anot jo, augantis protestas ir vis platesnė kūrėjų mobilizacija.
Kreipėsi į I. Ruginienę ir M. Sinkevičių
„Esu Dominykas Kubilius, šioks toks režisierius ir prodiuseris, pop kultūros atstovas. Premjere, partijos pirmininke, pastaruoju metu atrodo, kad kultūros sektoriaus žmones jūs laikote nieko nesprantančiais, lengvatikiais, nesusigaudančiais situacijoje, nesusipratusiais, klejojančiais menininkais.
Norėjau jums pasakyti, kad būtent kultūros žmonės moka geriausiai komunikuoti, jie geriausiai išmano, kaip paveikti įvairias auditorijas, kaip geriausiai išnaudoti informaciją, kaip pajungti ir išjudinti socialinius tinklus, kaip pritraukti šimtų tūkstančių žiūrovų dėmesį ir iššaukti didžiausias emocijas.
Premjere, partijos pirmininke, nei jūs, nei jūsų komanda to negebate ir kiekvieną dieną prisidengdami vis nauju melu bukai slystate, tikėdamiesi, kad šitiems klejojantiems kultūrininkams visai tai pabos ir galų gale kažkaip sueis.
Jūs nekontroliuojate situacijos, jūs esate situacijos įkaitai ir vėl teikdami į viceministrus eilinį savo koalicijos partnerių klapčiuką nenorite iš jos išeiti, nes vėl save apgaudinėjate, kad numestą kaulą nieko nesuprantantys kultūrininkai suvalgys.
#kultūrosprotestas auga, tai tampa antru Sąjūdžiu, prie judėjimo jungiasi garsiausi šalies komikai, populiariausi Lietuvos atlikėjai. Ir jūs manote, kad kuriantiems visam pasauliui, pritraukiantiems tūkstantines minias menininkams tiks šis viceministras?! Jūs premjere sakėte, kad jis nepriklausomas režisierius, o pats režisierius apsimelavo teikdamas, kad vienos iš koalicijos partijų vadovo nepažįstantis. Ir jūs tikrai galvojote, kad tai praslys?! Jūs jau ne tik netekote pasitikėjimo, jūs, tiesiog, darotės žemininančiai juokingi.
Jūs įklimpę giliai į valstybę ardantį, prorusišką Nemuno dumblą, jums ten šilta ir patogu. Tai jūs ten dėlėmis apkibę ir plūduriuokite. Kultūros žmonės gali išgyventi be jūsų ir be ministerijos. Bandote įteigti mintį, kad šis protestas vardan pinigų ar kažkokių dotacijų?! Tai NE – brangūs dumblo gyventojai. Jums tai sunku suprasti patiems pamstant iš valstybės pinigų, bet kultūros žmonės savo meną parduoda patys, o įvairiausi ministerijos konkursai tik priedas, dažniausiai nekeičiantis gyvenimo.
Mirkit dumble toliau, o kultūros žmonės pasirūps savimi patys, be ministerijos „paslaugų“, nes mums TOKIOS MINISTERIJOS NEREIKIA!
Pridedu daug pasakančias palaikymo žinutes ir video iš netolimos praeities, kai vykdydamas nurodymus „vado“ fotosesijoje keliaklupščiavo „nepriklausomas režisierius“.“
