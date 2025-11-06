 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaunas darkart susitiks su prezidentu: prašoma pristatyti KAM viceministrų sudėtį

2025-11-06 18:02 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 18:02

Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad prezidentas Gitanas Nausėda kviesis kandidatą į krašto apsaugos ministrus Robertą Kauną antram susitikimui, skelbia portalas lrt.lt. Pasak socdemų vadovo, susitikimo tikslas – išsigryninti, kaip atrodytų R. Kauno komanda, jei jis vadovautų Krašto apsaugos ministerijai (KAM).

Robertas Kaunas. Gitanas Nausėda. ELTA / Dainius Labutis

1

„Aš suprantu, kad antras susitikimas yra skirtas dėl to, kad prezidentas yra paprašęs kandidato R. Kauno pasidalinti savo vizija dėl ministerijos politinės komandos. Tas susitikimas nebūtinai bus fizinis, gal užteks pokalbio telefonu. Bet mes žinome, kad jis buvo paprašytas pristatyti, pasidalinti komandos sudėtimi“, – portalui sakė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu pats kandidatas R. Kaunas sako, kad prezidentas išties prašė pateikti savo viceministrų pavardes.

„Taip, prezidentas domisi. Mes ir pirmo susitikimo metu šnekėjome, kad būtų logiška išlaikyti patirtį ir darbų tęstinumą. Tai aš tam iš esmės neprieštarauju, logikos tikrai yra. Bet mes konkrečių pavardžių neįsivardijome. “, – lrt.lt cituoja R. Kauną.

Iš viso D. Šakalienė turėjo keturis viceministrus: K. Aleksą, T. Godliauską, Loretą Maskaliovienę ir Bronių Bieliauską.

ELTA primena, kad pirmadienį kandidatas į krašto apsaugos ministrus R. Kaunas buvo susitikęs su prezidentu G. Nausėda. Tuomet jo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis teigė, jog sprendimą dėl R. Kauno galimybės eiti KAM vadovo pareigas šalies vadovas priims įvertinęs visus aspektus.

Tiesa, R. Kauno kandidatūra į KAM vadovus sukėlė pasipiktinimą viešojoje erdvėje. Atkreipiamas dėmesys, jog parlamentaras neturi patirties gynybos srityje, o Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirba kiek ilgiau nei mėnesį.

KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. Šiuo metu pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

