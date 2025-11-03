 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Dominykas Kubilius paviešino, kaip su protestavusiais paaugliais pasielgė Žemaitaitis: „Šitam viskas galima“

2025-11-03 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 12:00

Televizijos prodiuseris Dominykas Kubilius paviešino vaizdo įrašą, kuriame Seimo narys Remigijus Žemaitaitis išveja prieš jį protestavusius vaikus iš Tauragės bibliotekos.

Remigijus Žemaitaitis, Dominykas Kubilius (nuotr. BNS ir nuotr. Facebook)

Televizijos prodiuseris Dominykas Kubilius paviešino vaizdo įrašą, kuriame Seimo narys Remigijus Žemaitaitis išveja prieš jį protestavusius vaikus iš Tauragės bibliotekos.

48

Įrašu D. Kubilius pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.

Paviešino vaizdo įrašą

Prie užfiksuotos situacijos jis rašė:

„Kai iš tikrųjų paminama demokratija ir rinkėjo teisė į žodžio laisvę. Be skrupulų netinkantys paaugliai išvejami lauk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nemuno aušros“ vadas, astrologijos guru garsėja savo turais į susitikimus su rinkėjais. Bet, pasirodo, čia gali pasisakyti TIK jį palaikantys. Lygiai taip, kaip iš netolimos sovietinės praeities, partijos vadui privalėjo ploti į salę suvaryta liaudis. Čia pasirodo toks uždaras skleidžiamu melu tikinčių, besikeikiančių (video bus girdima), vado pakalikų klubas.

Veiksmas vyksta Tauragės bibliotekoje, kuri yra vieša vieta. Jos joks Seimo narys uždaryti nuo sau nepalankių rinkėjų negali.

Tačiau šitam kaip visada viskas galima, galima atėjusius su plakatais paauglius TUjinti, galima jų neišklausius išvyti juos lauk:

„Paprašyk iš tėvų dienpinigių, kad tau nusipirkti biblioteką ir susimokėti, valanda bobliotekoje kainuoja 25 Eur ar 30 Eur, tai paprašyk mamos ar sutaupyk – nevalgyk kokio kotleto, išsinuomuosi salę tada galėsi kalbėti”….. „Išeikit“.

Kartokime Tauragės jaunimo šūkį ir skleiskime jį kuo plačiau:

„MŪSŲ PILIETIŠKUMAS NE KONSTITUCIJA - SULAUŽYTI NEPAVYKS!“

P. S. Paauglių ir jų tėvų sutikimus viešinimui turime.“

Lietuvos jaunimas protestuoja

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad spalio mėnesį bibliotekoje Telšiuose vykusį „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su gyventojais paženklino netikėtas jaunimo pasirodymas – kelių jaunuolių grupė surengė tylų piketą, išreiškiant nepasitenkinimą politiko veikla ir viešais pasisakymais. 

„Telšių Žinios“ socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu, kuriame matyti, kas įvyko, kai R. Žemaitaitis bibliotekoje susitiko su gyventojais.  

Į susitikimo salę atėję jaunuoliai laikė plakatus su užrašais „Nemuno sutema“, „Čia kaip ir Niujorke – niekas nelaukė“, „Žemaitija ne žemaičiui“ bei kitais kūrybiškais šūkiais.  

Kai kurie plakatai buvo su piešiniais, perteikiančiais ironiją ir kritiką. Viename iš jų pavaizduotas klouno motyvas su užrašu „Nemuno dešra“, kitame – raudonas obuolys su įsiraususia kirmėle, vaizduojantis Lietuvą ir R. Žemaitaitį.  

„Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su gyventojais Telšiuose bibliotekoje aptemdė jaunimo piketas“, – priduriama prie įrašo socialiniame tinkle.

Petras
Petras
2025-11-03 12:14
Jei kas vaikus papirko tai jie ir susirinko. Vaikai turi rupintis savo mokslais jiems anksti politika.
Atsakyti
fe
fe
2025-11-03 12:22
Tik panieka tokioms šiukšlėms tėveliams, kurie savo vaikus išnaudoja jei ne seksualiai, tai politiškai!
Atsakyti
Sss
Sss
2025-11-03 12:12
Įdomu kurios partijos jaunimo organizacija atstovauja tas jaunimas
Atsakyti
