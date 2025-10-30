Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Žemaitaitis išsisuko: nutrauktas tyrimas dėl galimo Čmilytės-Nielsen šmeižimo

2025-10-30 12:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 12:26

Prokuratūra nutraukė anksčiau parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimo Liberalų sąjūdžio lyderės Viktorijos Čmilytės-Nielsen šmeižimo.

Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Prokuratūra nutraukė anksčiau parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimo Liberalų sąjūdžio lyderės Viktorijos Čmilytės-Nielsen šmeižimo.

4

Kaip pranešė prokuratūra, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad R. Žemaitaičio pasisakymas buvo jo nuomonė V. Čmilytės-Nielsen atžvilgiu, o ne šmeižtas. Taip pat konstatuota, jog politiko pasisakymas nėra tokio pavojingumo laipsnio, kad turėtų būti taikoma griežčiausia atsakomybės forma – baudžiamoji atsakomybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl rugsėjo 10 d. vykusio Seimo vakarinio posėdžio metu R. Žemaitaičio pasakytų teiginių politikas tąkart pareiškė, kad esą V. Čmilytė-Nielsen yra teista dėl kyšininkavimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.

„(...) praeitą kadenciją turėjau keletą vizitų Europos Komisijoje ir kitur, tai manęs klausdavo, kaip pas jus Seime gali būti teista partijos pirmininkė ir vadovauti Seimo pirmininkė, už kyšį, pinigų gryninimą ir už slėpimą“, – tuomet Seimo posėdyje kalbėjo R. Žemaitaitis.

Rinkėjas
Rinkėjas
2025-10-30 12:44
Smagu girdėt. Sėkmės Remigijui
Atsakyti
