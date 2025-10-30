Žemaitaitis išsisuko: nutrauktas tyrimas dėl galimo Čmilytės-Nielsen šmeižimo

Kaip pranešė prokuratūra, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad R. Žemaitaičio pasisakymas buvo jo nuomonė V. Čmilytės-Nielsen atžvilgiu, o ne šmeižtas. Taip pat konstatuota, jog politiko pasisakymas nėra tokio pavojingumo laipsnio, kad turėtų būti taikoma griežčiausia atsakomybės forma – baudžiamoji atsakomybė.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl rugsėjo 10 d. vykusio Seimo vakarinio posėdžio metu R. Žemaitaičio pasakytų teiginių politikas tąkart pareiškė, kad esą V. Čmilytė-Nielsen yra teista dėl kyšininkavimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
„(...) praeitą kadenciją turėjau keletą vizitų Europos Komisijoje ir kitur, tai manęs klausdavo, kaip pas jus Seime gali būti teista partijos pirmininkė ir vadovauti Seimo pirmininkė, už kyšį, pinigų gryninimą ir už slėpimą“, – tuomet Seimo posėdyje kalbėjo R. Žemaitaitis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!