Ruginienė siunčia žinią: štai kiek laiko bus uždaryta siena su Baltarusija ir kas galės pravažiuoti

„Šiai dienai tą tęsime tiek, kiek iš Baltarusijos pusės matysime nedraugiškus veiksmus, nukreiptus į mūsų šalį. Mūsų piliečių saugumas yra prioritetas ir šiandien mes darome viską, kad užtikrintume šį saugumą šalyje“, – po Vyriausybės posėdžio kalbėjo ji.
Premjerės teigimu, sienos uždarymas vėliau gali būti pratęstas ilgesniam laikui.
„Šiandien Vyriausybės sprendimas yra vienam mėnesiui, bet neatmetame galimybės šitą terminą pratęsti tiek, kiek reikės“, – komentavo I. Ruginienė.
Ji primena, kad pasienio kontrolės punktai su Baltarusija uždaryti visiškai, išskyrus Medininkų – pro jį galės pravažiuoti diplomatai, veiks diplomatinis paštas.
Apie sienų su Baltarusija uždarymą I. Ruginienė taip pat ketina diskutuoti su Lenkijos premjeru Donaldu Tusku. Ketvirtadienį I. Ruginienė susitiks su Latvijos premjere Evika Silina.
„Lenkijos premjeras tikrai derins savo veiksmus su mumis ir tai yra labai svarbu“, – pabrėžė ji.
Koalicijos partneriui, „Nemuno uašros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pareiškus, esą dėl kontrabandinių balionų atakų kaltas ne Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka, o Lietuvos politikai, premjerė teigia kolegos pasisakymų nekomentuosianti.
„Aš nekomentuosiu Žemaitaičio pasisakymų, tegul jis komentuoja pats savo pasisakymus“, – nukirto I. Ruginienė.
Lietuva mėnesiui uždaro sieną su Baltarusija
Po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija.
Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas.
Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.
Kaip numatyta Vyriausybės nutarime, tą galės daryti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM).
Šie ribojimai galios iki lapkričio 30 d. vidurnakčio.
Kas galės kirsti sieną?
Tiesa, projektą teikusios Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas Vladislavas Kondratovičius pažymėjo, jog esant reikalui, sienos uždarymas galėtų būti pratęstas ir ilgesniam laikui.
„Ši priemonė galios iki lapkričio 30 d. 24 val. ir galės būti pratęsiama, įvertinus situaciją ir tendencijas (…), kalbant apie ir apie kontrabandinių cigarečių gabenimą oro balionais, ir vertinant kitus su šia situacija susietus požymius“, – posėdžio metu kalbėjo V. Kondratovičius.
Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, prieš Vyriausybei priimant sprendimą dėl sienos su Baltarusija uždarymo, paprašė išplėsti išimties tvarka Medininkų pasienio punktą kirsti galinčių asmenų sąrašą.
„Turiu pasiūlymą dėl išimčių išplėtimo (…). Siūlau papildyti (nutarimą – ELTA), kad išimtys taip pat būtų taikomos ne tik ES, NATO, Pandoros, Monako kunigaikštystės, San Marino Respublikos, Šventojo sosto bei Ukrainos piliečiams ir jų šeimos nariams, bet taip pat ir šių šalių diplomatinių atstovybių Baltarusijoje techniniam personalui, Baltarusijos Respublikos piliečiams“, – Vyriausybės posėdžio metu kalbėjo Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas.
Tokiam jo pasiūlymui buvo pritarta.
Uždaryti paskutiniai du pasienio kontrolės punktai
Anksčiau premjerė Inga Ruginienė yra teigusi, jog paskutiniai du pasienio punktai su Baltarusija turėtų būti uždaryti neribotam laikotarpiui. Antradienį buvo registruotas ir tą numatantis Vyriausybės nutarimo projektas. Vis tik, trečiadienį pateikta nauja projekto redakcija.
Praėjusią savaitę dėl kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. Dėl balionų antplūdžio taip pat kuriam laikui buvo uždaryti Medininkų bei Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
Reaguojant į šiuos incidentus, pirmadienį, po Vyriausybėje vykusio Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, premjerė Inga Ruginienė pranešė apie planus uždaryti sieną su Baltarusija.
Kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.
