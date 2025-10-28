Lietuva numuš oro erdvę pažeidusius objektus, pasitelks kariuomenę: skelbia naujausią žinią dėl grėsmės iš Baltarusijos

Tai pranešama premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Igno Algirdo Dobrovolsko pranešime spaudai.
„Šiąnakt sienos pažeidimų nefiksuota, Lietuvos oro uostai veikė įprasta tvarka. Lietuvos viešojo saugumo ir specialiosios tarnybos veikė padidinto budrumo režimu – buvo pasirengta reaguoti į galimus sienos pažeidimus, kontrabandos oru atvejus, netipinį judėjimą pasienio zonoje. Lietuvos kariuomenė taip pat buvo pasirengusi reaguoti, įskaitant kinetinių priemonių panaudojimą – prireikus numušti oro erdvę pažeidusius objektus. Valstybės ir privačios institucijos derina technines priemones, skirtas paveikti kontrabandininkų veiklą.
Efektyviai veikiama ir diplomatiniais kanalais – Lietuvos Ministrė Pirmininkė vakar kalbėjo su Estijos ir Latvijos premjerais, informavo apie situaciją. Dėl susidariusios situacijos sulaukta palaikymo iš Europos Parlamento pirmininkės Robertos Metsolos, Europos Komisijos vadovės Ursulos von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininko Antonio Costos.
Taip pat, ES ir NATO bus pristatytas Lietuvos poreikis pasitelkti hibridinių veiksmų komandą“, – rašo pranešime.
Karštoji linija
Taip pat Užsienio reikalų ministerijoje pradėjo veikti karštoji linija dėl Lietuvos piliečių grįžimo iš Baltarusijos procedūrų.
„Šiandien tarpinstituciniame pasitarime Premjerė Prezidentui pristatys, kas buvo nuveikta ir nutarta. Dirbama aktyviai ir efektyviai – džiaugiamės dėl šios nakties, tačiau toliau stebime situaciją ir ruošiamės galimiems scenarijams ateityje“, – informuojama.
Dėl kontrabandinių oro balionų buvo sustabdyti skrydžiai
Primename, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir VSAT pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.
