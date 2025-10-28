Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Balionai su kontrabanda iš Baltarusijos toliau plūsta į Lietuvą: rastas dar vienas, šįkart – Varėnos rajone

2025-10-28 09:38 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 09:38

 Į Lietuvą iš Baltarusijos toliau plūstant meteorologiniams balionams, dar vienas jų su pritvirtintomis kontrabandinėmis cigaretėmis pirmadienį rastas Varėnos rajone.

Kontrabandiniai cigarečių balionai Lietuvoje (tv3.lt koliažas)
5

 

„Jis buvo rastas apie 23 valandą Marcinkonių seniūnijoje, jį aptiko mūsų pasieniečiai pagal kriminalinės žvalgybos informaciją“, – Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rasta 1,5 tūkst. pakelių cigarečių ir GPS įranga.  

Balionas ir cigarečių krovinys pristatyti į pasienio užkardą.

VSAT duomenimis, šiemet jau sulaikyta apie 540 meteorologinių balionų, kuriais nelegalūs rūkalai tokiu būdu gabenti iš Baltarusijos. Pareigūnams taip pat įkliuvo apie 100 su šia veikla susijusių asmenų.

2025 m. sausio–rugsėjo mėnesiais keturi penktadaliai (80,1 proc.) iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius. Iš viso šiemet sulaikyta per 1,1 mln. pakelių oru atgabentų rūkalų, iš jų naudojant oro balionus – apie 800 tūkst. pakelių.

Šiemet pasieniečiai jau sulaikė daugiau kaip 3,6 mln. pakelių į Lietuvą gabentų kontrabandinių cigarečių pakelių. Tai yra 2,5 karto daugiau negu VSAT pareigūnai buvo sulaikę per visus 2024-uosius. Iš Latvijos šiemet nelegalių rūkalų į Lietuvą buvo bandoma gabenti daugiau nei iš Baltarusijos.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.

Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus. 

Savo ruožtu policijos ir VSAT pareigūnai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.

hau
hau
2025-10-28 09:55
Policija neįgali, tai ar negali surast užsakovus ir kas tas dėžes pasiima ir pardavinėja?
Atsakyti
Taigi
Taigi
2025-10-28 10:08
Tai čia dirba Baltarusijos kontrobandininkai su Lietuvos kontrobandininkais nes pas mus labai brangios cigaretės nes tai geras biznis
Atsakyti
HAU
HAU
2025-10-28 10:12
Bet tai konservatoriai pasirodo slėpė nuo mūsų tuos balionus, kaip paaiškėjo jie ir seniau būriais skrido, tik niekas oro uostų neuždarinėjo, rizikavo žmonių gyvybėm dėl rinkimų ir savo reitingų! Šakės, niekada nerinksiu konservatorių
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
