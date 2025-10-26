Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kontrabanda iš Baltarusijos rasta Vilniaus rajone: teigia, kad vienas balionų skrido 13 kilometrų aukštyje

2025-10-26 19:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 19:24

Pareigūnams pavyko surasti dar vieną meteorologiniu oro balionu iš Baltarusijos atgabentą kontrabandinių cigarečių krovinį.

Vilniaus rajone rastas oro balionu iš Baltarusijos atgabentas cigarečių krovinys

Pareigūnams pavyko surasti dar vieną meteorologiniu oro balionu iš Baltarusijos atgabentą kontrabandinių cigarečių krovinį.

REKLAMA
2

Jis buvo rastas dieną sekmadienį, Vilniaus rajone, Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.

Kaip Elta jau skelbė, prieš tai vienas balionas su 1,5 tūkst. pakelių cigarečių buvo rastas Šalčininkų rajone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasieniečiai Vilniuje sulaikė keturis asmenis, galimai susijusius su oro keliu gabenama kontrabandai.

REKLAMA
REKLAMA

„Manome, kad jie susiję su balionais gabenama kontrabanda, tai rodo pas juos rasti daiktai, taip pat aptikta cigarečių“, – Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.

REKLAMA

Dėl įvykio atliekamas ikiteisminis tyrimas.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad šeštadienio naktį buvo fiksuoti 6 į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos atskridę meteorologiniai balionai.

ELTA primena, kad šeštadienio vakarą jau trečią kartą šią savaitę buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.

REKLAMA
REKLAMA

Vilniaus oro erdvė buvo uždaryta nuo šeštadienio vakaro – maždaug 21.35 val. – iki sekmadienio paryčių, 3.30 val.

Taip pat buvo laikinai uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai.

Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.

Vidaus reikalų ministras sako, kad vienas balionų skrido 13-kos kilometrų aukštyje. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų