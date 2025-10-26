Kontrabanda iš Baltarusijos rasta Vilniaus rajone: teigia, kad vienas balionų skrido 13 kilometrų aukštyje

Jis buvo rastas dieną sekmadienį, Vilniaus rajone, Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
Kaip Elta jau skelbė, prieš tai vienas balionas su 1,5 tūkst. pakelių cigarečių buvo rastas Šalčininkų rajone.
Pasieniečiai Vilniuje sulaikė keturis asmenis, galimai susijusius su oro keliu gabenama kontrabandai.
„Manome, kad jie susiję su balionais gabenama kontrabanda, tai rodo pas juos rasti daiktai, taip pat aptikta cigarečių“, – Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Dėl įvykio atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad šeštadienio naktį buvo fiksuoti 6 į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos atskridę meteorologiniai balionai.
ELTA primena, kad šeštadienio vakarą jau trečią kartą šią savaitę buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.
Vilniaus oro erdvė buvo uždaryta nuo šeštadienio vakaro – maždaug 21.35 val. – iki sekmadienio paryčių, 3.30 val.
Taip pat buvo laikinai uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai.
Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Vidaus reikalų ministras sako, kad vienas balionų skrido 13-kos kilometrų aukštyje.
