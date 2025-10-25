Atskleidė, kada bus priimtas sprendimas dėl Medininkų ir Šalčininkų punktų atidarymo

Tai Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Penktadienį VSAT vado Rustamo Liubajevo sprendimu nuo maždaug 21.30 val. buvo laikinai sustabdytas asmenų ir transporto priemonių pralaidumas abiejuose iki šiol pasienyje su Baltarusija veikiančiuose sausumos kontrolės punktuose. Tai buvo padaryta dėl į Lietuvą skridusių meteorologinių balionų su cigaretėmis.
„Tai yra Lietuvos saugumo užtikrinimo veiksmas, susijęs su penktadienio vakarą iš Baltarusijos į Lietuvą paleistais oro balionais“, – skelbė VSAT.
Pasak G. Mišučio, po punktų uždarymo incidentų ar nesklandumų nekilo.
„Visos buvusios mašinos punkte per uždarymo momentą išleistos į Baltarusiją ir Lietuvą. Tai padaryta tam, kad, uždarant punktą, jame neliktų nei automobilių, nei asmenų. Dabar prie Medininkų punkto išvykti iš Lietuvos laukia šeši autobusai su keleiviais, apie 90 lengvųjų automobilių, taip pat apie 40 vilkikų“, – šeštadienio rytą, apie 8 val., Eltai sakė G. Mišutis.
Kai kurie lengvieji automobiliai apsisuka ir važiuoja atgal.
Tuo metu prie Šalčininkų posto laukia 40 lengvųjų automobilių ir 1 autobusas, laukiančių vilkikų nėra.
ELTA primena, kad penktadienio vakarą Vilniaus ir Kauno oro uostuose buvo sustabdytas orlaivių eismas. Toks sprendimas priimtas dėl Druskininkų–Šalčininkų kryptimi skrendančių meteorologinių oro balionų.
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, fiksuota apie keliasdešimt galimą kiekį rodančių navigacinių žymų.
VSAT patarėjas G. Mišutis Eltą informavo, kad kol kas rasti 3 balionai su cigaretėmis ir GPS įranga – jie buvo aptikti Lazdijų, Alytaus ir Varėnos rajonuose.
