„Rusija jaučiasi nebaudžiama“ – perspėja dėl pas mus įskridusių naikintuvų

Ketvirtadienį Lietuvos oro erdvę kirtus 2-iems Rusijos orlaiviams, karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis pažymi, kad nėra jokio skirtumo ar šis incidentas buvo tyčinis ar netyčinis Rusijos. Be to, pasak atsargos majoro, tokie įvykiai ateityje gali tik kartotis.
„Buvo atliktas aktas, kuris pažeidžia tarptautinę teisę jau ne pirmą, ne antrą ar ne trečią kartą. Rusija jaučiasi nebaudžiama ir todėl tie įvykiai kartojasi ir kartosis ateityje, kol iš tikrųjų nebus nubausti pažeidėjai“, – tvirtina D. Antanaitis.
Tuo metu Mykolo Romerio universiteto docentas, politikos apžvalgininkas Saulius Spurga pritaria, kad tokiu būdu yra toliau tikrinamas Lietuvos budrumas ir nepaisant to, kad kartais gali kilti atsitiktinumai, provokacijų tendencija iš Rusijos pusės yra aiški.
Tokius incidentus reikėtų vertinti, kaip galimą agresiją
D. Antanaitis akcentuoja, kad Rusijos doktrinoje Lietuva, kaip NATO narė, yra įvardijama kaip priešininkė, o Rusija ruošiasi karui su mumis. Todėl kiekvieną tokį incidentą reikėtų vertinti kaip galimos agresijos aktą, į kurį Lietuva privalo reaguoti tiek diplomatiniais, tiek kariniais kanalais.
„Kiekvienas toks įskridimas galėtų baigtis ir kokiu nors kariniu konfliktu, kurį sukeltų Rusija, nes atsiranda netikėtumo faktorius, kuris yra esminis pradedant kovinius veiksmus. Todėl, jeigu kariuomenė turėtų įgaliojimus, kad galėtų nustatyti, jog tai galimas pavojus mūsų valstybingumui ir mūsų taikai, tai jie galėtų turėti teisę ne tik identifikuoti šituos lėktuvus arba grėsmę, bet taip pat ir numušinėti tokius oro taikinius“, – aiškina D. Antanaitis.
Tiesa, kalbėdamas apie diplomatinius kanalus, karybos ekspertas pažymi, kad tai nereiškia, jog kiekvieną kartą, kilus tokiems incidentams, reikėtų kalbėti apie 4-ojo arba 5-ojo NATO straipsnių aktyvavimą.
O visų pirma, D. Antanaičio teigimu, reikėtų fokusuotis ties 3-iuoju straipsniu, kuriame kalbama, kad kiekviena valstybė yra atsakinga už savo saugumą ir gynybą.
„Mes turime patys apsiginti ir patys reaguoti. Jeigu to yra per daug arba mes nebegalime to padaryti su savo ištekliais, tada, be jokios abejonės, reikia kreiptis į NATO. Tačiau jeigu mes dažnai kreipsimės į NATO be jokios priežasties, mes tiesiog devalvuosime šituos du straipsnius (4-ąjį ir 5-ąjį – tv3.lt) ir kitą kartą mūsų prašymai bus ignoruojami“, – akcentavo atsargos majoras.
Tuo metu S. Spurga teigia, kad reikia turėti aiškų veiksmų planą, ką daryti kiekvieno tokio incidento metu. Todėl reikia tartis su NATO partneriais, kokių toliau veiksmų gali imtis Rusija ir kaip tokiais atvejais reikėtų reaguoti.
„Turėtų būti aiškus veiksmų planas kiekvienu atveju. Žinoma, čia ne mums aptarti ir čia yra labai sudėtingi klausimai, tame tarpe politiniai, bet nepaisant to, reikia apsispręsti, ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, atsiranda spiečius dronų, jeigu raketa yra iššaunama, jeigu įskrenda lėktuvas, numetama bomba? Kiekvienu atveju turi būt adekvatus atsakas“, – pabrėžia S. Spurga.
„yra NATO štabai, yra parengtas veiksmų planas, jeigu jis nepilnas, reikia jį patobulinti todėl, kad tos grėsmės keičiasi. Atsiranda tokie dalykai, kokių turbūt prieš 3-4 metus mes neįsivaizdavome“, – pridūrė politologas.
Du Rusijos orlaiviai pateko į Lietuvos oro erdvę
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.
Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Skelbiama, kad galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.
Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu atlieka patruliavimą ore incidento vietoje.
Nausėda: nereaguoti negalime – štai ko imsis Lietuva dėl Rusijos karinių lėktuvų įsiveržimo į mūsų oro erdvę
Rusijos naikintuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę, prezidentas Gitanas Nausėda smerkia tokius veiksmus ir sako – tai grubus tarptautinės teisės pažeidimas. Pasak šalies vadovo, Lietuva į šią situaciją negali nereaguoti.
„Smerkiame Rusijos veiksmus ir karinių lėktuvų įsiveržimą į mūsų oro erdvę. Matome, kad pastaruoju metu šių incidentų tik daugėja – ne tik Lietuvoje. Be abejo, tai yra grubus tarptautinės teisės ir mūsų erdvės pažeidimas. Nereaguoti mes negalime ir kartu tai labai gerai atspindi tą klausimų svarbą, kuriuos kaip tik mes šiandien svarstome Europos Vadovų Tarybos formate, ir tikrai sprendimai, kuriuos ketiname priimti, yra pirmiausiai nukreipti į Lietuvos oro gynybos stiprinimą“, – išplatintame pranešime teigia G. Nausėda.
Ketvirtadienio vakarą Užsienio reikalų ministerija (URM) iškvietė Rusijos atstovybės atstovus įteikti protesto notą.
Rusija incidentą neigia
Ketvirtadienio vakarą Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad šalies kariniai lėktuvai negalėjo pažeisti Lietuvos oro erdvės, skelbia „SkyNews“.
Pareiškime teigiama, kad Rusijos orlaiviai SU-30 atliko „mokomąjį skrydį“ virš su Lietuva besiribojančio Kaliningrado.
Kremlius tvirtina, kad orlaiviai nepažeidė jokios kitos šalies sienų. Pareiškime nebuvo paminėta Lietuva.
Per 18 sekundziu naikintuvas gali perskristi visa Pribaltika skersai isilgai ir dar parukyti.