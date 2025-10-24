Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
18
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Rusija jaučiasi nebaudžiama“ – perspėja dėl pas mus įskridusių naikintuvų

2025-10-24 12:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 12:28

Ketvirtadienį vakare gauti pranešimai, kad 2 Rusijos kariniai lėktuvai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę. Dėl šio įvykio Lietuva iškvietė Rusijos diplomatus įteikti protesto notą Rusijai. Visgi Ekspertai pabrėžia, kad nepaisant to ar tai buvo tyčinis, ar ne veiksmas, kiekvienas toks veiksmas gali pasibaigti kariniu konfliktu. Todėl būtina bendradarbiauti su partneriais bei nusistatyti aiškų algoritmą, kokių veiksmų reikėtų imtis, nutikus panašiems incidentams.

Rusijos lėktuvas SU-30 ir NATO Turkijos-Sirijos pasienyje dislokuotos “Patriot“ raketos (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienį vakare gauti pranešimai, kad 2 Rusijos kariniai lėktuvai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę. Dėl šio įvykio Lietuva iškvietė Rusijos diplomatus įteikti protesto notą Rusijai. Visgi Ekspertai pabrėžia, kad nepaisant to ar tai buvo tyčinis, ar ne veiksmas, kiekvienas toks veiksmas gali pasibaigti kariniu konfliktu. Todėl būtina bendradarbiauti su partneriais bei nusistatyti aiškų algoritmą, kokių veiksmų reikėtų imtis, nutikus panašiems incidentams.

REKLAMA
18

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį Lietuvos oro erdvę kirtus 2-iems Rusijos orlaiviams, karybos ekspertas, Lietuvos kariuomenės atsargos majoras Darius Antanaitis pažymi, kad nėra jokio skirtumo ar šis incidentas buvo tyčinis ar netyčinis Rusijos. Be to, pasak atsargos majoro, tokie įvykiai ateityje gali tik kartotis.

REKLAMA
REKLAMA

„Buvo atliktas aktas, kuris pažeidžia tarptautinę teisę jau ne pirmą, ne antrą ar ne trečią kartą. Rusija jaučiasi nebaudžiama ir todėl tie įvykiai kartojasi ir kartosis ateityje, kol iš tikrųjų nebus nubausti pažeidėjai“, – tvirtina D. Antanaitis. 

REKLAMA

Tuo metu Mykolo Romerio universiteto docentas, politikos apžvalgininkas Saulius Spurga pritaria, kad tokiu būdu yra toliau tikrinamas Lietuvos budrumas ir nepaisant to, kad kartais gali kilti atsitiktinumai, provokacijų tendencija iš Rusijos pusės yra aiški. 

Tokius incidentus reikėtų vertinti, kaip galimą agresiją

D. Antanaitis akcentuoja, kad Rusijos doktrinoje Lietuva, kaip NATO narė, yra įvardijama kaip priešininkė, o Rusija ruošiasi karui su mumis. Todėl kiekvieną tokį incidentą reikėtų vertinti kaip galimos agresijos aktą, į kurį Lietuva privalo reaguoti tiek diplomatiniais, tiek kariniais kanalais.

REKLAMA
REKLAMA

„Kiekvienas toks įskridimas galėtų baigtis ir kokiu nors kariniu konfliktu, kurį sukeltų Rusija, nes atsiranda netikėtumo faktorius, kuris yra esminis pradedant kovinius veiksmus. Todėl, jeigu kariuomenė turėtų įgaliojimus, kad galėtų nustatyti, jog tai galimas pavojus mūsų valstybingumui ir mūsų taikai, tai jie galėtų turėti teisę ne tik identifikuoti šituos lėktuvus arba grėsmę, bet taip pat ir numušinėti tokius oro taikinius“, – aiškina D. Antanaitis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, kalbėdamas apie diplomatinius kanalus, karybos ekspertas pažymi, kad tai nereiškia, jog kiekvieną kartą, kilus tokiems incidentams, reikėtų kalbėti apie 4-ojo arba 5-ojo NATO straipsnių aktyvavimą.

O visų pirma, D. Antanaičio teigimu, reikėtų fokusuotis ties 3-iuoju straipsniu, kuriame kalbama, kad kiekviena valstybė yra atsakinga už savo saugumą ir gynybą. 

REKLAMA

„Mes turime patys apsiginti ir patys reaguoti. Jeigu to yra per daug arba mes nebegalime to padaryti su savo ištekliais, tada, be jokios abejonės, reikia kreiptis į NATO. Tačiau jeigu mes dažnai kreipsimės į NATO be jokios priežasties, mes tiesiog devalvuosime šituos du straipsnius (4-ąjį ir 5-ąjį – tv3.lt) ir kitą kartą mūsų prašymai bus ignoruojami“, – akcentavo atsargos majoras. 

REKLAMA

Tuo metu S. Spurga teigia, kad reikia turėti aiškų veiksmų planą, ką daryti kiekvieno tokio incidento metu. Todėl reikia tartis su NATO partneriais, kokių toliau veiksmų gali imtis Rusija ir kaip tokiais atvejais reikėtų reaguoti.

„Turėtų būti aiškus veiksmų planas kiekvienu atveju. Žinoma, čia ne mums aptarti ir čia yra labai sudėtingi klausimai, tame tarpe politiniai, bet nepaisant to, reikia apsispręsti, ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, atsiranda spiečius dronų, jeigu raketa yra iššaunama, jeigu įskrenda lėktuvas, numetama bomba? Kiekvienu atveju turi būt adekvatus atsakas“, – pabrėžia S. Spurga. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„yra NATO štabai, yra parengtas veiksmų planas, jeigu jis nepilnas, reikia jį patobulinti todėl, kad tos grėsmės keičiasi.  Atsiranda tokie dalykai, kokių turbūt prieš 3-4 metus mes neįsivaizdavome“, – pridūrė politologas. 

Du Rusijos orlaiviai pateko į Lietuvos oro erdvę

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, ketvirtadienio vakarą, apie 18 val., du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę.

REKLAMA

Oro erdvės pažeidimą ties Kybartais fiksavo Karinės oro pajėgos. Skelbiama, kad galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų. Iš oro erdvės pasišalinta, išbuvus apie 18 sekundžių.

Reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu atlieka patruliavimą ore incidento vietoje.

REKLAMA

Nausėda: nereaguoti negalime – štai ko imsis Lietuva dėl Rusijos karinių lėktuvų įsiveržimo į mūsų oro erdvę

Rusijos naikintuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę, prezidentas Gitanas Nausėda smerkia tokius veiksmus ir sako – tai grubus tarptautinės teisės pažeidimas. Pasak šalies vadovo, Lietuva į šią situaciją negali nereaguoti.

„Smerkiame Rusijos veiksmus ir karinių lėktuvų įsiveržimą į mūsų oro erdvę. Matome, kad pastaruoju metu šių incidentų tik daugėja – ne tik Lietuvoje. Be abejo, tai yra grubus tarptautinės teisės ir mūsų erdvės pažeidimas. Nereaguoti mes negalime ir kartu tai labai gerai atspindi tą klausimų svarbą, kuriuos kaip tik mes šiandien svarstome Europos Vadovų Tarybos formate, ir tikrai sprendimai, kuriuos ketiname priimti, yra pirmiausiai nukreipti į Lietuvos oro gynybos stiprinimą“, – išplatintame pranešime teigia G. Nausėda.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienio vakarą Užsienio reikalų ministerija (URM) iškvietė Rusijos atstovybės atstovus įteikti protesto notą.

Rusija incidentą neigia

Ketvirtadienio vakarą Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad šalies kariniai lėktuvai negalėjo pažeisti Lietuvos oro erdvės, skelbia „SkyNews“.

Pareiškime teigiama, kad Rusijos orlaiviai SU-30 atliko „mokomąjį skrydį“ virš su Lietuva besiribojančio Kaliningrado.

SU-30 (nuotr. SCANPIX)

Kremlius tvirtina, kad orlaiviai nepažeidė jokios kitos šalies sienų. Pareiškime nebuvo paminėta Lietuva.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
komedija
komedija
2025-10-24 12:42
kodėl rusai nebeskraido po Turkijos teritoriją? nes Turkija yra išdidi ir principinga, musulmonų pasaulis didelis. Rusija bijo ir gerbia tokius, o Europos Sąjunga yra kultūrinis ištiželių junginys, kepurėm baigia užmėtyti.
Atsakyti
ZZZZZZZu-30
ZZZZZZZu-30
2025-10-24 12:49
Informacija debilams kurie nezino naikintuvo greicio ir Lietuvos dydzio.
Per 18 sekundziu naikintuvas gali perskristi visa Pribaltika skersai isilgai ir dar parukyti.
Atsakyti
jokeriai
jokeriai
2025-10-24 12:56
kodėl nepamėginat, o tik kudakuojat komentuose, kietiakai? Ir dar vienas klausimas - kuo paskraidysit? Sraigtasparniu (!!!) "Hip", katras iš tikro yra sovietinis blerbalas Mi-8?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų