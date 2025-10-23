Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos oro erdvę kirto du kariniai orlaiviai iš Kaliningrado: reaguota skubiai

Nausėda: nereaguoti negalime
2025-10-23 19:33 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-23 19:33

Ketrirtadienį fiksuotas oro erdvės pažeidimas: du Rusijos orlaiviai iš Kaliningrado srities buvo patekę į Lietuvos oro erdvę, pakelti NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai, praneša Lietuvos kariuomenė.

Daukanto aikštėje vyko Lietuvos ir NATO vėliavų pakėlimo ceremonija (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Apie 18 val. Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos fiksavo valstybės sienos pažeidimą ties Kybartais – galimai kuro užpylimo treniruotes Kaliningrado srityje vykdę Rusijos Federacijos orlaivis SU-30 ir kuro papildymo orlaivis IL-78 įskrido į Lietuvos teritoriją apie 700 metrų ir pasišalino Lietuvos oro erdvėje išbuvę apie 18 sekundžių.

Pranešama, kad reaguojant į incidentą į orą pakelti du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai „Eurofighter Typhoon“, kurie nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu atlieka patruliavimą ore incidento vietoje.

Sureagavo Ruginienė

Po žinios apie Rusijos orlaivį, sureagavo ir premjerė Inga Ruginienė. Ji tikina, kad situacija visiškai kontroliuojama.

„Šiandien užfiksuotas incidentas, kai Rusijos kariniai orlaiviai trumpam pažeidė Lietuvos oro erdvę – jie joje išbuvo mažiau nei 20 sekundžių. Noriu patikinti: situacija visiškai kontroliuojama.

Mūsų tarnybos veikė tiksliai – du NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos karinių oro pajėgų naikintuvai pakilo į orą, nuskrido į pažeidimo vietą ir šiuo metu tęsia patruliavimą. Tai dar vienas sėkmingo ir koordinuoto mūsų tarnybų darbo pavyzdys.

Šis incidentas dar kartą parodo, kad Rusija elgiasi kaip teroristinė valstybė, nepaisanti tarptautinės teisės ir kaimyninių šalių saugumo. Tačiau tokie veiksmai mūsų nepaveiks – Lietuva išlieka tvirta, vieninga ir pasirengusi apsiginti.

Dėkoju mūsų tarnyboms, sąjungininkams ir visiems, kurie kasdien saugo šalies sienas. Tokie atvejai primena, kokie svarbūs yra mūsų įsipareigojimai gynybai ir nuolatinis pasirengimas bet kokiai situacijai.

Lietuva yra saugi. Kartu su sąjungininkais prižiūrime ir ginsime kiekvieną mūsų šalies centimetrą“, – rašė ji.

Nausėda: smerkiame Rusijos naikintuvų įsiveržimą į mūsų oro erdvę, nereaguoti negalime

 Rusijos naikintuvams pažeidus Lietuvos oro erdvę, prezidentasGitanas Nausėda smerkia tokius veiksmus ir sako – tai grubus tarptautinės teisės pažeidimas. Pasak šalies vadovo, Lietuva į šią situaciją negali nereaguoti.

„Smerkiame Rusijos veiksmus ir karinių lėktuvų įsiveržimą į mūsų oro erdvę. Matome, kad pastaruoju metu šių incidentų tik daugėja – ne tik Lietuvoje. Be abejo, tai yra grubus tarptautinės teisės ir mūsų erdvės pažeidimas. Nereaguoti mes negalime ir kartu tai labai gerai atspindi tą klausimų svarbą, kuriuos kaip mes šiandien svarstome Europos Vadovų Tarybos formate, ir tikrai sprendimai, kuriuos ketiname priimti, yra nukreipti į Lietuvos oro gynybos stiprinimą“, – išplatintame pranešime teigia G. Nausėda.

Pasak jo, artimiausiu metu Užsienio reikalų ministerija (URM) turėtų iškviesti Rusijos atstovybės atstovus ir įteikti protesto notą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Igoris
Igoris
2025-10-23 19:41
Kiek galit meluoti ižgamos jau nusibodot. Jus su balionais nesusitvarkot. Eikit geriau į smėlio deže karo žaisti.
Atsakyti
Vasileuskas
Vasileuskas
2025-10-23 19:43
Nuosėda susijaudino, nes su tapkėmis tiek aukštai skrendačių lėktuvų numušti degali. Šiaip, Lietuvą 35-i metai pakaitomis valdo komunistai, KGB (FSB) agentai, vagys, aferistai, marginalai ir dalbojobai. Jei valdžioje būtų ne daunai, tai Lietuva jau senai turėtų padorių oro gynybos sistemų, ir tokias skardines taškytų kaip tire.
Atsakyti
Kaunietis
Kaunietis
2025-10-23 19:52
Ko jus pergyvenate ? Drakono dantys prie Baltijos jūros ir prie Vilniaus oro uosto mus apgins nuo naikintuvų. Miegokite ramiai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (45)
