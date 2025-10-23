Kalendorius
Jauniškis sveikina naujausias JAV sankcijas Rusijai: „Putinas įsivarė save į kampą“

2025-10-23 09:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 09:14

Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis sveikina naujausias JAV sankcijas Rusijos naftos sektoriui ir mano, kad jos mažins agresorės galimybes tęsti karą Ukrainoje. D. Jauniškio teigimu, šiuo sprendimu Amerika rodo pavyzdį, kad Vakarų valstybės turi toliau mažinti energetinę priklausomybę nuo Rusijos.

Darius Jauniškis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

„(Sankcijų įvedimą – ELTA) vertinu labai teigiamai, manau, puikiai matome, kad ponas Putinas tikrai nenori užbaigti karo. Aš manau, kad jis įsivarė save į kampą ir tiesiog nėra kitos išeities jam pačiam, kaip kariauti, nes, jeigu jis nustos kariauti, matyt, jis bus pats sunaikintas, nes Rusija nemėgsta silpnų valdovų“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė D. Jauniškis.

Buvusio Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovo teigimu, karą tęsianti Rusija nori laimėti daugiau laiko ir laukia, kol Ukraina bei Vakarų valstybės pasiduos.

„Manau, šitos sankcijos nukerpant visus kelius prie finansų yra tik teigiamas dalykas ir mums reikia tai tęsti ir kaip Europai, ir Amerika čia lyderiauja ir rodo pavyzdį – nukirskime tas bambagysles nuo savęs“, – sakė Lietuvos ambasadorius NATO.

Pasak jo, šiuo klausimu pavyzdį kitoms Europos Sąjungos (ES) valstybėms rodo ir Lietuva.

„Nustokime pirkti naftą iš teroristinės valstybės: taip mes susilpnintume ją ir galų gale priverstume sėsti prie derybų stalo“, – pridūrė D. Jauniškis.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.

Sankcijos apima viso bendrovių turto JAV įšaldymą ir draudimą visoms JAV bendrovėms vykdyti bet kokią veiklą su šiomis dviem Rusijos naftos milžinėmis.

Europos Sąjunga (ES) taip pat įvedė 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą, kuriuo siekiama apriboti Maskvos pajamas iš naftos ir dujų.

Bendrija metais – iki 2027 m. pradžios – paankstino ir suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimą.

Be to, blokas į juodąjį sąrašą įtraukė dar daugiau nei 100 tanklaivių iš vadinamojo Maskvos „šešėlinio laivyno“, kurį sudaro senstantys laivai, ir įvesta kontrolė šnipinėjimu įtariamų Rusijos diplomatų kelionėms.

