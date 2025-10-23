Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkija suėmė Ukrainos pilietį, įtariamą šnipinėjus Rusijai karinę infrastruktūrą

2025-10-23 07:44 / šaltinis: BNS
2025-10-23 07:44

Lenkija suėmė Ukrainos pilietį, įtariamą šnipinėjus Rusijai lenkų karinę infrastruktūrą, trečiadienį pranešė prokurorai.

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

Lenkija suėmė Ukrainos pilietį, įtariamą šnipinėjus Rusijai lenkų karinę infrastruktūrą, trečiadienį pranešė prokurorai.

0

Nacionalinės prokuratūros atstovė Katarzyna Calow-Jaszewska sakė, kad anksčiau šį mėnesį Palenkės Bialoje Lenkijos rytuose dėl narkotikų turėjimo buvo sulaikyti du 24 metų ukrainiečiai, Bohdanas K. ir Kyryla T.

Bohdano K. telefone tyrėjai rado susirašinėjimą, rodantį, kad jis kažkokiam rusakalbiui siuntė Lenkijos kariuomenės ypatingos svarbos infrastruktūros nuotraukas ir koordinates.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prokurorai apkaltino Bohdaną K. veikus užsienio žvalgybos naudai ir pateikus jai informacijos kenkiant nacionaliniam saugumui“, – sakė K. Calow-Jaszowska.

Įtariamasis kaltinimus neigė, reiškė prorusiškas pažiūras, abejojo Ukrainos suverenumu.

Vietos teismas nurodė jį suimti trims mėnesiams, tyrimas vyksta toliau.

Kyryla T. buvo apkaltintas narkotikų laikymu ir paleistas.

