Pavojingas radinys kaimyninėje šalyje: vyras parsinešė karo laikų šaudmenį, kuris sprogo jo bute

Antradienį gelbėjimo tarnybos buvo iškviestos į daugiabutį po sprogimo pirmame aukšte, per kurį viename iš butų buvo išdaužtas langas.
Butas, kuriame įvyko sprogimas, tuo metu buvo užimtas – jame buvo du vyrai ir moteris, visi apsvaigę nuo alkoholio.
Sprogimo priežastis – Antrojo pasaulinio karo laikų sviedinys
Du vyrai buvo sužeisti ir išvežti į ligoninę, tačiau jų gyvybėms pavojus negresia, praneša „Evropeiskaja pravda“.
Policijos duomenimis, sprogimo priežastis buvo Antrojo pasaulinio karo laikų sviedinys. 62 metų buto savininkas prisipažino jį radęs vaikščiodamas miške ir parsinešęs namo.
Įvykio vietoje teisėsaugos pareigūnai taip pat rado miną. Ji buvo paimta ir nugabenta į poligoną, kur sprogmenį sunaikino sprogmenų neutralizavimo specialistai. Operacijos metu buvo laikinai evakuoti 36 namo gyventojai.
