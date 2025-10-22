Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Via Lietuva“ kreipėsi į teismą: reikalauja, kad dvi įmonės atlygintų 9,5 mln. eurų netesybų

2025-10-22 17:06 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 17:06

Valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“ kreipėsi į teismą, reikalaudama, kad „Fegda grupės“ įmonės „Fegda“ ir „Tilsta“ atlygintų daugiau nei 9,5 mln. eurų netesybų už darbus, atliktus „Via Baltica“ magistralėje link Lenkijos sienos, skelbia „Verslo žinios“.

Eismas Vilniaus gatvėse. Juliaus Kalinsko (ELTA) nuotr.

Valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“ kreipėsi į teismą, reikalaudama, kad „Fegda grupės“ įmonės „Fegda“ ir „Tilsta“ atlygintų daugiau nei 9,5 mln. eurų netesybų už darbus, atliktus „Via Baltica“ magistralėje link Lenkijos sienos, skelbia „Verslo žinios“.

REKLAMA
0

Vilniaus apygardos teismas portalui nurodė, jog ginčas tarp šalių kilo dėl kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,5 kilometro rekonstravimo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitarimas dėl šių darbų buvo pasiektas dar 2023 metais – ruožas buvo tvarkytas už 223,6 mln. eurų (su PVM), o darbus buvo numatyta baigti iki 2024 m. pabaigos.

REKLAMA
REKLAMA

„Via Lietuva“ teigia ieškinį pateikusi dėl „Fegdai“ ir „Tilstai“ priskaičiuotų delspinigių priteisimo, kadangi rangovės nevykdė prašymo sumokėti netesybų.

REKLAMA

„Tai – vienintelis ieškinys šio kelio rangovams, praeityje esame turėję kitų teisminių ginčų su jais“, – „Via Lietuva“ teigė portalui perduotame komentare.

„Fegdos“ direktorius Jonas Jablonskis savo ruožtu aiškino, jog „Via Lietuva“ oficialiai kelią priėmė 2024 m. spalio mėnesį, o po atidarymo ceremonijos buvo likę darbų, kurie neturėjo įtakos eismui ir buvo užbaigti tų pačių metų gruodį.

REKLAMA
REKLAMA

J. Jablonskio manymu, rangovės visus reikalingus veiksmus atliko laiku, tad „Via Lietuva“ neturėjo pagrindo skaičiuoti delspinigių.

ELTA primena, kad liepos mėnesį tame pačiame Marijampolę su Lenkijos pasieniu jungiančiame kelio A5 ruože danga vietomis buvo įsmukusi iki 35 centimetrų. 

„Fegda“ vadovas J. Jablonskis tada teigė, kad darbai buvo atlikti kokybiškai, o atsiradusius defektus bendrovė sutvarkė, mat dar galiojo garantinis laikotarpis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Via Baltica“ magistralė (nuotr. Organizatorių)
Istorinis momentas: „Via Baltica“ ruožas iki Lenkijos sienos atidarytas, leistinas greitis – 130 km/val. (4)
„Via Lietuva“ generaliniu direktoriumi tapo M. Gedaminskas (nuotr. Elta)
Gedaminskas: iki 2030 metų tikimasi pradėti „Via Baltica“ atkarpos statybą Latvijos link

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų