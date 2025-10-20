Istorinis momentas: „Via Baltica“ ruožas iki Lenkijos sienos atidarytas, leistinas greitis – 130 km/val.

Šis, simboliškai Abiejų Tautų Respublikos tarpusavio įžado metinių dieną atidarytas kelias, sujungia pagrindines Lietuvos ir Lenkijos magistrales. Nors darbai bus galutinai baigti iki metų pabaigos, naujoje keturių juostų atkarpoje jau leidžiama važiuoti 130 km/val. greičiu.
Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko ir „Via Lietuva“ vadovo Martyno Gedaminsko, šis projektas yra vienas sudėtingiausių nepriklausomos Lietuvos istorijoje.
Jis iš esmės keičia susisiekimo kokybę magistralėje, kuri ilgus metus dėl tragiškų avarijų buvo laikoma viena pavojingiausių šalyje. Moderni automagistralė ne tik užtikrins saugesnes keliones gyventojams, bet ir yra kritiškai svarbi viso regiono saugumui bei kariniam mobilumui, jungiant Baltijos šalis su likusia Europa.
Vien šioje 187 mln. eurų vertės pasienio atkarpoje buvo pastatyti 3 viadukai, 11 žiedinių sankryžų ir 2 tuneliniai pravažiavimai. Ypatingas dėmesys skirtas ir aplinkosaugai – laukinių gyvūnų migracijai užtikrinti įrengti trys specialūs tuneliai ir žaliasis tiltas.
Pasak rangovų, nors pagrindinis eismas jau paleistas, artimiausiu metu dar bus baigiami įrengti jungiamieji keliai, apsauginės tvoros ir moderni poilsio aikštelė su elektromobilių įkrovimo vietomis.
Šis 12 km ruožas užbaigia visą 40 km ilgio „Via Baltica“ modernizacijos projektą nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos.
Įgyvendinant visą projektą, iš viso pastatyta 15 tiltų ir viadukų, įrengtos 25 žiedinės sankryžos, nutiesta 90,5 km jungiamųjų kelių ir pastatyta 18,9 km akustinių sienų. Tai – esminė transformacija Šiaurės–Pietų krypties transporto arterijoje, turėsianti strateginę reikšmę tiek ekonomikai, tiek krašto saugumui.
