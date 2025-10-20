Gedaminskas: iki 2030 metų tikimasi pradėti „Via Baltica“ atkarpos statybą Latvijos link

Pasak jo, šiuo metu jau pradėti ruošti specialieji planai.
„Nuo Kauno arba net Vilniaus, Klaipėdos automagistrale jau galima pasiekti Varšuvą ištisiniu ruožu. Taip pat šiais metais esame pradėję ruošti specialiuosius planus nuo Kauno, kad pilnai galėtume susijungti su Latvijos pasieniu“, – LRT Radijui pirmadienį sakė M. Gedaminskas.
Tiesa, jis pažymėjo, kad planų procedūros gali užtrukti 2,5–3 metus, o atkarpos statybos darbus realu pradėti iki 2030 metų.
Specialiojo plano procedūros truks 2,5–3 metus, tai yra turėti projektinius sprendinius, planuoti reikiamas teritorijas, vėliau – projektavimas ir statyba. Žinoma, visada viskas arba didžiąja dalimi priklauso nuo skiriamo finansavimo, kiek ir kada jo atitinkamai bus skirta, bet tikime, kad iki 2030 metų pradėsime statybos darbus ir link Latvijos pasienio“, – pažymėjo „Via Lietuva“ vadovas.
Kaip skelbta, Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda kartu su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu pirmadienį atidarys rekonstruotą automagistralės „Via Baltica“ kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožą, jungiantį Lietuvą ir Lenkiją.
Simboliškai renginys sutampa su 234-osiomis Abiejų Tautų tarpusavio įžado paskelbimo metinėmis, pabrėžiančiomis Lietuvos ir Lenkijos istorinę draugystę bei vienybę.
