„Via Lietuva“: Kauno vakarinis aplinkkelis bus rekonstruojamas už maždaug 800 mln. eurų

Pasak įmonės pranešimo, bus tvarkomas magistralinio kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 16,45 km ilgio kelio ruožas tarp Sargėnų iki Garliavos sankryžų, jame yra 11 skirtingų lygių sankryžų arba sankirtų.
„Kauno vakarinio rekonstrukcija bus vienas didžiausių infrastruktūros projektų Lietuvoje. Atsižvelgiant į projekto apimtį, darbus planuojama vykdyti etapais“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas.
„Via Lietuva“ BNS pranešė, kad preliminari projekto vertė siekia 770 mln. eurų, jį projektą planuojama įgyvendinti per dešimtmetį, tačiau darbų trukmė priklausys nuo finansavimo.
Ši kelio atkarpa jungia ir aptarnauja tankiai apgyvendintas teritorijas, per pastaruosius 20 metų eismo intensyvumas joje išaugo keturis kartus iki maždaug 70 tūkst. automobilių per parą (2023 metais, iš jų apie 9 tūkst. – sunkusis transportas), o iki 2060 metų jų srautas, manoma, išaugs iki 130 tūkst.
Anot pranešimo, tyrimai rodo, kad daugiausia transporto spūsčių susidaro Raudondvario plento ir Akademijos sankryžose.
„Via Lietuva“ kartu su projektavimo įmone „Tyrens“ Kauno miesto ir rajono savivaldybėms pristatė aplinkkelio rekonstrukcijos galimybių studiją. Netrukus planuojama skelbti pirmojo etapo projektavimo konkursą.