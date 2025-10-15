Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Via Lietuva“: Kauno vakarinis aplinkkelis bus rekonstruojamas už maždaug 800 mln. eurų

2025-10-15 13:49 / šaltinis: BNS
2025-10-15 13:49

Daugiau nei 16 km ilgio Kauno vakarinis aplinkkelis bus rekonstruojamas per dešimtmetį investuojant maždaug 800 mln. eurų, pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Eismas Andrius Ufartas/ELTA

0

Pasak įmonės pranešimo, bus tvarkomas magistralinio kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 16,45 km ilgio kelio ruožas tarp  Sargėnų iki Garliavos sankryžų, jame yra 11 skirtingų lygių sankryžų arba sankirtų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kauno vakarinio rekonstrukcija bus vienas didžiausių infrastruktūros projektų Lietuvoje. Atsižvelgiant į projekto apimtį, darbus planuojama vykdyti etapais“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas. 

„Via Lietuva“ BNS pranešė, kad preliminari projekto vertė siekia 770 mln. eurų, jį projektą planuojama įgyvendinti per dešimtmetį, tačiau darbų trukmė priklausys nuo finansavimo.

Ši kelio atkarpa jungia ir aptarnauja tankiai apgyvendintas teritorijas, per pastaruosius 20 metų eismo intensyvumas joje išaugo keturis kartus iki maždaug 70 tūkst. automobilių per parą (2023 metais, iš jų apie 9 tūkst. – sunkusis transportas), o iki 2060 metų jų srautas, manoma, išaugs iki 130 tūkst. 

Anot pranešimo, tyrimai rodo, kad daugiausia transporto spūsčių susidaro Raudondvario plento ir Akademijos sankryžose. 

„Via Lietuva“ kartu su projektavimo įmone „Tyrens“ Kauno miesto ir rajono savivaldybėms pristatė aplinkkelio rekonstrukcijos galimybių studiją. Netrukus planuojama skelbti pirmojo etapo projektavimo konkursą. 

