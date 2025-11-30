Skelbia žiemos maudynių sezono pradžią: ežere – ir naujovė sveikuoliams

O Vilniaus sveikuoliai nusprendė, kad tiesiog maudytis ežere jiems nebeįdomu ir susirentė specialų lauko baseiną. Ledinių maudynių mėgėjai jame visą žiemą planuoja ne tik grūdintis, bet ir lenktyniauti.
Vilniaus sveikuoliai skelbia žiemos maudynių sezono pradžią. Ir netrukus gausus būrys užsigrūdinusių vyrų ir moterų puola į šiaurinėje miesto dalyje esantį Balsio ežerą.
Patenkinti žiemos pradžia
Oro temperatūra – 1 laipsnis šilumos, o vandens – 3. Dauguma maudynių dalyvių sako esantys patenkinti tokia žiemos pradžia, tik vienas kitas purkštauja, kad oras per šiltas ir pasiilgo ledo.
„Šiltas, praošm išbandyti, pirmas įpsūdis nejaukus, paskui kūnas sako ačiū, kad įlindai į vandenį.“
„Jums su triukėmis šalt,a o mums ne, matot, užkaitusios. Būna šalta ir šilta, priklauso, kaip aisiruošęs, ar tik šiandien atėjai paisfotografuoti, mes us kolege dažnai tai darome.“
„Puikiai, aš 6 žiemą maudausi, labai aptenkint,a daug džiaugsmo, gera nuotaika, pakyla energija.“
„Nelabai, ledo nėra. Kad šaltukas būtų truputį, būtų geriau, o šiaip viskas gerai.“
„Po pertraukos, tai truputį šaltas. Bet smagu labai.“
„Atvėsta ir prasideda mūsų laikas, žmonės atvažiuoja sekmadieniais, išsimaudo, nusiplauna rūpesčius, bėdas.“
Šiame vilniečių pamėgtame paplūdimyje šią žiemą laukia ir naujiena – šis medinis baseinas ežere. Sostinės savivaldybei padedant sveikuoliai jį ką tik įsirengė ir kviečia išbandyti visus norinčius visą žiemą.
„Pastatėme tokį baseiną, kad būtų galima treniruotis, plaukti, dar labiau stiprinti organizmą, galimybių ribas plėsti“, – kalbėjo Sveikuolių sąjungos pirmininkas Simonas Dailidė.
Šį atvirą nemokamą baseiną vilniečiai nusprendė įsirengti pamatę tokius baseinus Latvijoje ir Estijoje, kur maudynių entuziastai juose plaukioja jau ne vienerius metus. Ir štai pirmieji sveikuoliai jį išbando.
„Labai gerai, labai patogu, 350 metrų, 10 min, viskas sustingę, dabar sunku kalbėti. Bet jausmas labai geras, labai rekomenduoju.“
„Anksčiau apie plaukimą lediniame vandenyje sveikuoliai pasakoja galėję tik pasvajoti. Tačiau dabar jau pasiryžę ne tik pasinerti, bet ir plaukti 25, 50 ir daugiau metrų, taip dar labiau plėsdami savo galimybių ribas.“
Šį baseiną sveikuoliai žada prižiūrėti ir neleisti jam užšalti, kad galėtų naudoti visą žiemą
„Bus lengviau valyti eketę, būna plonas ledas, negali atsistoti, dabar galėsi atsistoti, išvalyti eketę saugiau“, – kalbėjo S. Dailidė.
Ir tik pavasarį sveikuoliai naująjį baseiną planuoja iš čia patraukti, kad sušilus orams jis netrukdytų į šį paplūdimį miniomis traukiantiems atgaivos ištroškusiems vilniečiams.
