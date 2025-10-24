Kalendorius
Užsienis > JAV

Mokslininkai atsakė kartą ir visiems laikams: štai kodėl maudantis susiraukšlėja pirštai

2025-10-24 20:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-10-24 20:58

Reiškinys, kurį tikrai visi gerai žinome – susiraukšlėję pirštai išlipus iš vonios. Ar kada nors susimąstėte, kodėl taip nutinka? „Daily Mail“ skelbia, kad mokslininkai atsakė, kodėl taip nutinka.

Mokslininkai atsakė kartą ir visiems laikams: štai kodėl maudantis susiraukšlėja pirštai (nuotr. SCANPIX)

1

Anot leidinio, dažnai manoma, kad pirštai susiraukšlėja dėl to, kad jie sugeria vandenį, tačiau tai esą netiesa.

Mokslininkai atsakė, kodėl vandenyje susiraukšlėja pirštai

Mokslininkai patvirtino, kad pirštai susiraukšlėja dėl mūsų nervų sistemos ypatybių.

Biomedicinos docentas Guy German surinko tris savanorius. Su jais buvo atliktas eksperimentas. Savanoriai 30 minučių mirkė pirštus, buvo stebima, kokios organizmo reakcijos kartojasi.

Nervų sistema kontroliuoja mūsų nevalingus judesius, pavyzdžiui, kvėpavimą, mirksėjimą ir širdies plakimą, taip pat kraujagyslių susitraukimą ir atsipalaidavimą.

Paprastai temperatūra, vaistai ir tai, ką valgome bei geriame, gali turėti įtakos jų veikimui.

„Šis kraujagyslių susitraukimas taip pat yra priežastis, dėl kurios oda susiraukšlėja po ilgų maudynių“, – sako G. German.

„Kai jūsų rankos ir kojos liečiasi su vandeniu ilgiau nei keletą minučių, odos prakaito latakai atsiveria, leidžiant vandeniui patekti į odos audinius. Šis papildomas vanduo sumažina druskos kiekį odoje.

Nervų skaidulos siunčia signalą apie sumažėjusį druskos kiekį į smegenis, o autonominė nervų sistema reaguoja susiaurindama kraujagysles.

Kraujagyslių susiaurėjimas sumažina bendrą odos tūrį, dėl to oda susiraukšlėja ir susidaro ryškios raukšlės.

Tai panašu į tai, kaip išdžiūvęs vynuogės tampa raukšlėta razina – ji praranda daugiau tūrio nei paviršiaus ploto“, – aiškina ekspertas.

Kiti eksperimentai nustatė, kad raukšlės ant pirštų gali nesusidaryti tiems žmonėms, kurie turi nervų pažeidimų pirštuose.

Susiraukšlėję rankų ir kojų pirštai taip pat pasitarnauja sukibimui didinti. Tai gali palengvinti ėjimą po vandeniu, sumažinant paslydimo tikimybę.

