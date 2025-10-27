„Via Lietuva“: pradedamas antras Tarandės tunelio statybos etapas

Todėl nuo pirmadienio keičiasi eismo tvarka – eismas abiem kryptimis vyks automagistralės dešine puse (kryptimi nuo Vilniaus link Panevėžio) dviem susiaurintomis juostomis ir nebus nukreipiamas į lygiagrečiai esantį vietinį kelią, kuriuo eismas vyko iki šiol.
Dėl eismo saugumo bus įrengti gulekšniai, skiriantys transporto kryptis.
Tarandės tunelį numatoma pastatyti iki 2026 metų birželio. Tunelis statomas 300 metrų atstumu nuo „Emsi“ degalinės, važiuojant link Ukmergės, jį už 6,2 mln. eurų stato įmonė „YIT Lietuva“.
Kaip skelbė BNS, didelės spūstys ties posūkiu į Tarandę kasdien piko metu formuojasi jau nuo 2017 metų, kai buvo atidarytas Vilniaus vakarinis aplinkkelis. Įrengus tunelį spūsčių turėtų nelikti arba jos gerokai sumažės, o eismo įvykių rizika taps minimali.