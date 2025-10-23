Keliuose – specialios stotelės: štai kokią informaciją renka

Šių stotelių tinklas – svarbi eismo saugos ir kelių priežiūros sistemos dalis, leidžianti tiek kelių priežiūros specialistams, tiek vairuotojams tinkamai pasiruošti kelionėms ir sumažinti rizikas kelyje.
KOS stotelės fiksuoja skirtingų parametrų informaciją: oro ir kelio dangos temperatūrą, vėjo greitį, matomumą, kritulių tipą bei intensyvumą, kelio dangos sukibimo koeficientą, drėgmės lygį. Kai kurios jų taip pat stebi žemės įšalą ar druskos koncentraciją ant kelio dangos paviršiaus.
Informaciją gali stebėti realiu laiku
Visa ši informacija perduodama į centralizuotą sistemą, kurioje kelių priežiūros specialistai gali realiu laiku stebėti kelių būklę visoje šalyje ir atitinkamai planuoti darbus.
Tai leidžia operatyviai nuspręsti, kur būtina barstyti kelią, valyti sniegą ar siųsti techniką, taip užtikrinant didesnį eismo saugumą ir efektyvesnį išteklių panaudojimą.
„Keliuose diegiamos modernios technologijos leidžia dar tiksliau prognozuoti eismo sąlygas, greitai reaguoti į pokyčius ir užtikrinti didesnį eismo saugumą. Tai dar vienas žingsnis link pažangesnės ir saugesnės kelių sistemos Lietuvoje.
Mūsų tikslas – kryptingai judėti link išmanių, dirbtiniu intelektu grįstų sprendimų visame susisiekimo sektoriuje“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
KOS stotelės svarbios ne tik kelių priežiūros specialistams – jų teikiamais duomenimis gali naudotis ir visi eismo dalyviai. Realaus laiko informacija apie oro sąlygas ir kelio dangos būklę prieinama svetainėje www.eismoinfo.lt, kur vairuotojai prieš kelionę gali pasitikrinti situaciją planuojamu maršrutu ir įvertinti galimus pavojus.
„Nuolat tobuliname turimas sistemas, stengiamės, kad informaciją pasiektų kuo daugiau vartotojų. Nuo 2025 m. ši informacija pasiekiama dar lengviau – KOS duomenys integruojami į populiarią navigacijos programėlę „Waze“, kuri vairuotojus realiu laiku įspės apie slidžią kelio dangą, intensyvų snygį ar rūką.
Duomenys taip pat naudojami kintamos informacijos kelio ženkluose, kuriuose automatiškai pateikiami greičio apribojimai ar įspėjimai esant sudėtingoms sąlygoms“, – kalbėjo „Via Lietuva“ Infrastuktūros priežiūros skyriaus komandos vadovas Mantas Kišonas.