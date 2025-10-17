Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakių rajone pradedami kelio Kiduliai–Gerdžiūnai asfaltavimo darbai

2025-10-17 14:19 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 14:19

Šakių rajone pradedamas kelio Kiduliai–Gerdžiūnai ruožo žvyro danga kapitalinis remontas, penktadienį pranešė valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

0

Pasak bendrovės, projektas įgyvendinamas siekiant pagerinti regioninio susisiekimo infrastruktūrą, didinti eismo saugumą ir užtikrinti patogesnį susisiekimą tarp Kidulių, Gelgaudiškio ir Gerdžiūnų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įgyvendinus rekonstrukciją, važiuojamosios dalies plotis sieks 6 metrus – bus įrengtos dvi eismo juostos. Abiejose kelio pusėse suplanuoti 1–1,3 metro pločio kelkraščiai bei vandens surinkimo grioviai, o šlaitai bus sutvirtinti. Tvarkomame kelio ruože taip pat bus įrengta 12 naujų autobusų sustojimo aikštelių. 

Bendra tvarkomo kelio atkarpa siekia daugiau nei 11 kilometrų.

Kelio rekonstrukciją atliks įmonė „Alkesta“. Pagrindinius statybos darbus planuojama užbaigti iki 2026 m. liepos pabaigos, o viso projekto pabaiga numatoma iki kitų metų rudens pradžios.

