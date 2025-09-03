Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pažvelkite į savo pirštus: nustebsite, ką atskleis apie jūsų charakterį

2025-09-03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 15:50

Ar kada pagalvojote, kad jūsų pirštai gali pasakyti daugiau apie jus nei jūsų žodžiai ar veiksmai? Internete plinta smagus asmenybės testas, kuriame teigia, kad jūsų pirštų ilgis gali atskleisti pagrindinius jūsų charakterio bruožus.

Pirštų ilgis išduoda apie jus daugiau nei manote (nuotr. socialinių tinklų)

Tai ne mokslinis faktas, bet linksma pramoga, leidžianti šiek tiek pažaisti su savęs pažinimu. Daugelis žmonių dalijasi savo rezultatais socialiniuose tinkluose, nes testas suteikia ne tik įdomias įžvalgas, bet ir šypseną.

Kaip atlikti testą?

Kviečiame jus išbandyti šį testą – sužinokite, ką jūsų pirštai galėtų „pasakyti“ apie jus, ir prisiminkite: visa tai yra linksma pramoga, o ne tikslus psichologinis vertinimas, rašoma jagranjosh.com.

Pažvelkite į savo pirštus. Ypač į bevardį ir smilių. Lyginkite jų ilgį ir pasirinkite, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų ranką.

Bevardis pirštas ilgesnis už smilių

Jei jūsų bevardis pirštas ilgesnis, „priklausote charizmatiškųjų kategorijai“. Jums būdinga drąsa, žavesys ir pasitikėjimas savimi.

Kaip rašo testą skleidžiantys šaltiniai: „Esate drąsi asmenybė, bet taip pat draugiškas, bendraujantis ir apgalvojate veiksmus.“

Mėgstate siekti tikslų ir nesustojate, kol jų nepasiekiate. Tikrai linksma idėja – pagal testą jūs galėtumėte dirbti pardavėju, generaliniu direktoriumi ar net būti kareiviu!

Bevardis pirštas trumpesnis už smilių

Jei jūsų smilius ilgesnis, testas jus priskiria agresyviems ir savimi pasitikintiems lyderiams. Jūs mėgstate imtis iniciatyvos ir puikiai valdote stresą.

„Mėgstate vadovauti kitiems ir retai kada prarandate savitvardą“, – teigia šaltiniai.

Nors širdies reikaluose galite būti atsargūs, jūsų unikali asmenybė daro jus patraukliu partneriu. Galimos karjeros kryptys – politikas, mokytojas ar rašytojas.

Bevardis ir smilius vienodo ilgio

Jei pirštai beveik vienodo ilgio, jūs esate tikras „tarpininkas“. Puikiai klausotės ir gebate paguosti kitus:

„Jūs vertinate kitus žmones ir savo geranorišku, empatišku ir ramiu charakteriu pritraukiate beveik visus.“

Testo kūrėjai sako, kad tokia asmenybė būtų idealus partneris bet kokiuose santykiuose, o karjera tiktų slaugytojo, socialinio darbuotojo ar terapeuto.

Linksma pramoga, o ne mokslas

Svarbu pabrėžti, kad šis testas yra tik smagus internetinis žaidimas. Jis leidžia šiek tiek pasijuokti, pasidomėti savo asmenybe ir pasidalinti rezultatais su draugais.

Nėra jokių garantijų, kad jūsų pirštų ilgis iš tikrųjų „nusako“ jūsų charakterį, tačiau tai puiki priežastis šypsotis.

