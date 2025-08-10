Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ką pirmiausia matote paveikslėlyje? Nustebsite, ką tai išduoda apie jus

2025-08-10 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-10 11:00

Internete plinta nauja optinė iliuzija, kuri, kaip teigiama, gali atskleisti įdomių detalių apie jūsų asmenybę remiantis tuo, ką pastebėsite pirmiausia.

Optinė iliuzija (nuotr. TikTok)

Internete plinta nauja optinė iliuzija, kuri, kaip teigiama, gali atskleisti įdomių detalių apie jūsų asmenybę remiantis tuo, ką pastebėsite pirmiausia.

0

Iliuzija išpopuliarėjo „TikTok“ platformoje, kur ją pristatė Mia Yilin. Ji pasidalijo iš pažiūros paprastu vaizdu, tačiau tai, ką jame pamatysite pirmiausia – gyvūnus ar moters veidą – gali atskleisti šį tą įdomaus apie jus, rašoma hindustantimes.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors tokie testai nėra moksliškai pagrįsti, jie tapo labai populiarūs. Interneto vartotojai juos mėgsta dėl paprastumo ir pramoginio pobūdžio.

Ką reiškia pirmiausia pastebėti gyvūnus?

Jei jūsų akis pirmiausia užkliuvo už gyvūnų, tai gali reikšti, kad esate rimtas, aiškaus proto ir patikimas žmogus. Jūs įprastai žinote, ko norite, ir turite aiškų planą, kaip tai pasiekti. Pasak Mios, tai rodo natūralią lyderio energiją.

„Esate natūralus lyderis, kuris mėgsta tvarką ir kontrolę – tai pasiekiate ne per prievartą, o per charizmą ir gabumus“, – teigia ji.

Jūs esate tas, į kurį kiti žiūri. Vadovaujate savo pavyzdžiu, siūlote paramą, bet tikitės ir kitų įsitraukimo. Vis dėlto nepamirškite pasirūpinti ir savo energija – kartais reikia sustoti ir pailsėti.

Ką reiškia pirmiausia pastebėti moterį?

Jei žvilgsnis pirmiausia krypo į moters veidą, Mia sako, kad esate ramus ir kantrus žmogus. Jūs neskubate, nekeliate triukšmo, stengiatės palaikyti eleganciją.

„Jūs esate nepaprastai kantrūs ir pasitelkdami eleganciją susidorojate su gyvenimo pakilimais ir nuosmukiais“, – sako ji.

Pasak Mios, tokie žmonės ne bėga nuo problemų, o pasirenka švelnesnį būdą jas įveikti. Jie stovi tvirtai ant žemės, daugiau klausosi nei kalba.

Šis testas nėra pagrįstas mokslu, tačiau daugelis žmonių komentaruose teigia, kad apibūdinimai jiems iš tiesų tiko. Tai – smagus būdas pamėginti į save pažvelgti kitu kampu.

Optinė iliuzija (nuotr. facebook.com)
Ką pirmiausia pamatėte paveikslėlyje? Išduos apie jus tiesą (5)

