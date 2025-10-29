Leo su „Jacobs“ atranda Afrikos perlą – Ugandą, kur „Rolexai“ nešiojami ne ant rankos, o valgomi

„Prisipažinsiu, šiandien tai jau trečias puodelis kavos, nes miegojau mažai“, – sako Leonardas, gurkšnodamas naująją „Jacobs Origins“ kavą iš Ugandos ir Kenijos. Pasak jo, šis skonis išskirtinis – sodrus, bet lengvas, saldus, bet tuo pačiu metu ir kartus.
Uganda – šalis, kupina kontrastų. Čia gyvena apie 49 milijonus žmonių, o gamtos grožis užburia net visko mačiusius keliautojus. Nacionaliniai parkai užima penktadalį šalies teritorijos, o jų peizažus puošia kalnai, kriokliai, ežerai ir džiunglės. Uganda garsėja ir laukinių gyvūnų gausa. Čia galima pamatyti liūtus, raganosius, dramblius, zebrus ir didžiausią pasaulyje gorilų bei šimpanzių populiaciją. Ne veltui šalis vadinama Afrikos perlu.
Kava Ugandoje turi ypatingą reikšmę. Nors šalis yra antra pagal dydį kavos eksportuotoja Afrikoje, vietiniai patys jos geria nedaug. Tiesa, tradicija po truputį keičiasi. „Čia žmonės kavą ne visada geria – jie ją kramsnoja! Žalias pupeles išdžiovina, pagardina druska ir suvalgo. Aš pabandžiau – ir vis dėlto, man labiau patinka puodelis „Jacobs“ kavos“, – juokiasi Leonardas.
Dar viena įdomybė – Ugandoje žodis „Rolex“ neturi nieko bendra su laikrodžiais. Taip vadinamas vienas populiariausių vietinių patiekalų – į duoną susuktas omletas su daržovėmis ir prieskoniais. Ugandiečiai taip mėgsta savo „Roleksus“, kad net kasmet švenčia jų festivalį, kuriame išrenkamas geriausias šio patiekalo gamintojas.
Ugandos kava kaip ir „Jacobs Origins“ dažnai gimsta mažų šeimų ūkiuose. Daugeliui vietinių ji yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis. „Man ši kelionė primena, kad kiekviena kavos pupelė slepia istoriją – apie žmones, jų darbą ir vietas, kurios įkvepia. Ir būtent tai daro kavą tikru pasaulio skoniu“, – sako Leonardas.
Visą vaizdo įrašą „Aplink pasaulį su Jacobs“ žiūrėkite čia – sužinokite, kaip Leo Ugandoje atranda ne tik kavos aromatus, bet ir šiltą Afrikos dvasią, kur kiekvienas rytas prasideda su šypsena:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!