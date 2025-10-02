Vairuotojų dėmesiui: nuo pirmadienio kelyje ties Tarande – esminiai eismo pokyčiai

Nuo pirmadienio visas automobilių srautas – tiek važiuojantys Vilniaus, tiek Panevėžio kryptimi – bus nukreiptas į vieną, dešiniąją, magistralės pusę. Kiekvienai krypčiai bus skirtos dvi susiaurintos eismo juostos, o priešingus srautus skirs laikini atitvarai.
Svarbus pokytis – eismas nebebus nukreipiamas į greta esantį vietinės reikšmės kelią, kaip buvo iki šiol.
Šie pokyčiai įvedami, nes statybininkai baigė pirmąjį etapą – įrengė dešinės pusės tunelinio viaduko konstrukcijas. Dabar, perkėlus eismą ant šio naujo statinio, bus pradedami darbai kairėje automagistralės pusėje.
„Via Lietuva“ ragina vairuotojus būti atidžius, vadovautis laikinaisiais kelio ženklais ir planuoti savo keliones su laiko atsarga. 6,2 mln. eurų vertės Tarandės tunelio statybos projektą planuojama pilnai pabaigti iki 2026 metų birželio mėnesio.
