TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Čempionų lygoje – „Ryto“ pergalė prieš Graikijos ekipą

2025-10-22 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 19:00

Vilniaus „Rytas“ (2/1) Čempionų lygoje įsirašė užtikrintą pergalę ir A grupės rungtynėse namie 98:79 (29:19, 24:20, 24:18, 21:22) nepasigailėjo Patrų „Promitheas“ (2/1) ekipos.

Vilniečiai kovojo namie (BNS nuotr.)

0

Graikijos komanda buvo startavusi geriau (5:1), tačiau Jordanas Walkeris ir Artūras Gudaitis turėjo atsaką – 6:7. Sostinės komandos aukštaūgis dominavo (10:11), vilniečiai ėmė rengti spurtą ir po Igno Sargiūno bei Gyčio Masiulio tritaškių „Rytas“ pirmavo 23:15. Galingas „Ryto“ puolimas garantavo jam tvirtą pranašumą po pirmojo kėlinio – 29:19. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nikas Stuknys ir I.Sargiūnas leido „Rytui“ laikytis priekyje (35:19), tiesa, „Promitheas“ neleido vilniečiams atitrūkti triuškinamai – 28:40. J.Walkeris susimetė baudas bei dvitaškį, varžovai lengvų taškų neišnaudojo, tad skirtumas liko solidus – 49:33. Pasibaigus pirmajai mačo daliai šeimininkai pirmavo 53:39.

A.Gudaitis ir J.Wiley leido „Rytui“ tolti (57:39), nors Kedale‘as McCullumas ir Kendalas Colemanas išlaikė graikus gyvus. Vis tik ramybė buvo vilniečių pusėje, o po trijų ketvirčių pranašumas buvo daugiau nei solidus – 77:57.

Prieš akis buvo dar visas kėlinys, tačiau jis nieko nekeitė, nes „Rytas“ dominavo, o Patrų komanda intrigos nebeatkūrė. 

„Rytas“: Artūras Gudaitis 19 (7 atk. kam.), Jordanas Walkeris 14 (6 rez. perd., 6 kld.), Gytis Radzevičius 13, Ignas Sargiūnas 12, Gytis Masiulis 11 (11 atk. kam., 22 n.b.).

„Promitheas“: Kendalas Colemanas 18 (6 atk. kam.), Robas Gray‘us 17 (8/18 metimai), Kendale‘as McCullumas 16, Leytonas Hammondsas 10.

