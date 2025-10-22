Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Barcelona“ treneris – apie slegiančias traumas ir „Žalgirio“ ambicijas

2025-10-22 17:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 17:03

Kauno „Žalgiris“ vyksta į Barseloną, kur kausis su Katalonijos klubu, o prieš rungtynes „Barcelona“ treneris Joanas Penarroya kalbėjo apie jo ekipą varginančius rūpesčius.

J.Penarroya kalbėjo apie kauniečių ambicijas (Scanpix nuotr.)

Kauno „Žalgiris“ vyksta į Barseloną, kur kausis su Katalonijos klubu, o prieš rungtynes „Barcelona“ treneris Joanas Penarroya kalbėjo apie jo ekipą varginančius rūpesčius.

REKLAMA
0

Primename, kad iš rikiuotės dar iškrito Dario Brizuela.

„Į rotaciją įtraukiame Keitą – žaidėją iš antrosios komandos, jis mums padeda. Mano darbas dabar – optimizuoti išteklius, negaliu galvoti apie tai, ko neturiu. Turime daug traumų, tai sudėtinga. Žaidėjai privalo stengsis kiekviename mače, nes bus tokių, kur kai kurie žais po 30 minučių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Treniruojamės mažai, daug rungtyniaujame, daug ir keliaujame. Daug kas priklauso nuo mūsų mentaliteto ir sveikatos“, – sakė ispanas.

Jis taip pat išreiškė komplimentų žalgiriečiams.

„Ši komanda aukštesnio lygio nei ankstesniais sezonais, jie pakeitė ambicijas, ką rodo ir biudžetas. „Žalgiris“ pasipildė Williamsu-Gossu, Lo, Wrightu, išlaikė Francisco“, – sakė treneris.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų