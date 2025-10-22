„Barcelona“ treneris – apie slegiančias traumas ir „Žalgirio“ ambicijas

Primename, kad iš rikiuotės dar iškrito Dario Brizuela.
„Į rotaciją įtraukiame Keitą – žaidėją iš antrosios komandos, jis mums padeda. Mano darbas dabar – optimizuoti išteklius, negaliu galvoti apie tai, ko neturiu. Turime daug traumų, tai sudėtinga. Žaidėjai privalo stengsis kiekviename mače, nes bus tokių, kur kai kurie žais po 30 minučių.
Treniruojamės mažai, daug rungtyniaujame, daug ir keliaujame. Daug kas priklauso nuo mūsų mentaliteto ir sveikatos“, – sakė ispanas.
Jis taip pat išreiškė komplimentų žalgiriečiams.
„Ši komanda aukštesnio lygio nei ankstesniais sezonais, jie pakeitė ambicijas, ką rodo ir biudžetas. „Žalgiris“ pasipildė Williamsu-Gossu, Lo, Wrightu, išlaikė Francisco“, – sakė treneris.
