Zverevas Vienoje išvengė pralaimėjimo, gerokai praturtėjęs Tsitsipas žaisti atsisakė

Vienoje žaisti atsisakė graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-25). Tai jau trečias iš eilės ATP turo turnyras, kuriame graikas atsisakė startuoti. Nepaisant to, graikas praėjusią savaitę vis tiek keliavo į parodomąjį turnyrą Rijade (Saudo Arabija), kur greitai pralaimėjo ir pasiėmė 1,5 mln. JAV dolerių prizą.
Tsitsipas withdraws from a 3rd consecutive tournament after Tokyo and Shanghai.
He played the Six Kings Slam, though.
Just hoping he can find something and comeback to a decent level in 2026… https://t.co/k9D5t9kDloREKLAMAREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) October 21, 2025
Be pergalių Vienoje liko Andrejus Rubliovas, 2:6, 7:6 (7:5), 2:6 kritęs prieš britą Cameroną Norrie (ATP-35). Tai iš esmės nubraukė paskutines A. Rubliovo viltis patekti į „ATP Finals“ turnyrą.
Fiasko vos išvengė vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3), 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) išsigelbėjęs prieš britą Jacobą Fearnley (ATP-81).
Taip pat svarbią pergalę pasiekė italas Lorenzo Musetti (ATP-8), 6:4, 6:3 įveikęs serbą Hamadą Medjedovičių (ATP-67), kuris suklupo dar kvalifikacijoje, bet dėl S. Tsitsipo pasitraukimo gavo antrąjį šansą. L. Musetti pagal šiemet surinktus ATP reitingo taškus yra 8-as. Būtent 8 geriausi sezono tenisininkai žais baigiamajame metų turnyre „ATP Finals“.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,737 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
