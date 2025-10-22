Kalendorius
Zverevas Vienoje išvengė pralaimėjimo, gerokai praturtėjęs Tsitsipas žaisti atsisakė

2025-10-22 16:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 16:57

Vienoje (Austrija) tęsiasi ATP 500 serijos „Erste Bank Open“ vyrų teniso turnyras.

Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.

0

Vienoje žaisti atsisakė graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-25). Tai jau trečias iš eilės ATP turo turnyras, kuriame graikas atsisakė startuoti. Nepaisant to, graikas praėjusią savaitę vis tiek keliavo į parodomąjį turnyrą Rijade (Saudo Arabija), kur greitai pralaimėjo ir pasiėmė 1,5 mln. JAV dolerių prizą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Be pergalių Vienoje liko Andrejus Rubliovas, 2:6, 7:6 (7:5), 2:6 kritęs prieš britą Cameroną Norrie (ATP-35). Tai iš esmės nubraukė paskutines A. Rubliovo viltis patekti į „ATP Finals“ turnyrą.

Fiasko vos išvengė vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3), 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) išsigelbėjęs prieš britą Jacobą Fearnley (ATP-81).

Taip pat svarbią pergalę pasiekė italas Lorenzo Musetti (ATP-8), 6:4, 6:3 įveikęs serbą Hamadą Medjedovičių (ATP-67), kuris suklupo dar kvalifikacijoje, bet dėl S. Tsitsipo pasitraukimo gavo antrąjį šansą. L. Musetti pagal šiemet surinktus ATP reitingo taškus yra 8-as. Būtent 8 geriausi sezono tenisininkai žais baigiamajame metų turnyre „ATP Finals“.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,737 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

