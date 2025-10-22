Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Teniso žvaigždės trauma išprovokavo mamos kritiką: „Holgeris dabar ilgai negalės žaisti ir negaus jokių pajamų“

2025-10-22 13:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 13:22

Praėjusį šeštadienį Stokholme (Švedija) liūdnai baigėsi pirmasis ATP 250 vyrų teniso turnyro vienetų varžybų pusfinalis. Danas Holgeris Rune  6:4, 2:2 pirmavo prieš prancūzą Ugo Humbertą, kai patyrė traumą ir atsisakė tęsti mačą.

Holgeris Rune | Scanpix nuotr.

Praėjusį šeštadienį Stokholme (Švedija) liūdnai baigėsi pirmasis ATP 250 vyrų teniso turnyro vienetų varžybų pusfinalis. Danas Holgeris Rune  6:4, 2:2 pirmavo prieš prancūzą Ugo Humbertą, kai patyrė traumą ir atsisakė tęsti mačą.

REKLAMA
0

H. Rune skubėjo prie U. Humberto atmušto kamuoliuko, kai pajautė „pokštelėjimą“. Danas tuomet skausmo perkreiptu veidu nuėjo atsisėsti, nesulaikė ašarų ir pranešė, kad toliau nežais. H. Rune komandos nariai tuo metu buvo šoke ir patys sunkiai tramdė ašaras. Deja, ligoninėje pasitvirtino niūriausios prognozės. Danui išties plyšo Achilo sausgyslė, tad jo korte veikiausiai nematysime visus metus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

View this post on Instagram

A post shared by Holger Vitus Nødskov Rune (@holgerrune)

REKLAMA
REKLAMA

H. Runei neseniai buvo atlikta operacija, o jo mama Aneke nusprendė išsakyti viską, ką galvoja apie dabartinę teniso sistemą.

REKLAMA

„Privalomų turnyrų per daug. Tenisininkai juose žaisti privalo, nes kitu atveju jiems skiriamos didžiulės baudos. Kai tiek daug turnyrų, nėra laiko treniruotėms, nėra laiko atsistatymui. Net fiziškai stipriems tenisininkams tokio krūvio atlaikyti viso sezono metu yra neįmanoma – jų sportinė forma anksčiau ar vėliau suprastėja.

Manau, kad tenisas pasuko neteisingu keliu. Dabar žaidėjai yra baudžiami už tai, jei nedalyvauja privalomuose turnyruose vietoj to, kad tvarkaraštis būtų sudarytas taip, jog tenisininkai, būdami pailsėję, galėtų korte parodyti geriausią savo versiją. Holgeris tapo naujausia perkrauto tvarkaraščio auka. Šitą traumą jis patyrė dėl nuovargio. Tas nuolatinis spaudimas tenisininkams ir nesirūpinimas jų gerove yra nepateisinamas.

REKLAMA
REKLAMA

Holgeris dabar ilgai negalės žaisti ir negaus jokių pajamų. Laimei, jis dėl gerų ankstesnių pasirodymų turi santaupų, tačiau reikia suprasti, kad ne visi žaidėjai patenka į reitingo dešimtuką ir ne visi gali susitaupyti pinigų“, – sakė A. Rune.

Tenisininko mama taip pat atsikirto buvusiam garsiam dviratininkui Michaeliui Rasmussenui.

„Girdėjau dviratininko Rasmusseno kalbas. Jis sakė, kad Holgeris Šanchajuje nebuvo geriausios fizinės formos ir kad tai neva yra nepateisinama. Priminsiu, kad Šanchajuje kepino 35 laipsnių karštis, o oro drėgmė siekė 80 proc., todėl Holgerį vargino mėšlungis.

Rasmussenui galiu atsakyti paprastai – jis pats pripažino, kad 12 metų vartojo draudžiamas medžiagas: eritropoetiną, augimo hormonus, testosteroną ir t.t. Manau, kad Rasmussenas po viso šito kurso tikrai būtų pasiuošęs atlaikyti 45 intensyvaus teniso sezono savaites“, – rėžė A. Rune.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų