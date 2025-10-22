Teniso žvaigždės trauma išprovokavo mamos kritiką: „Holgeris dabar ilgai negalės žaisti ir negaus jokių pajamų“

H. Rune skubėjo prie U. Humberto atmušto kamuoliuko, kai pajautė „pokštelėjimą“. Danas tuomet skausmo perkreiptu veidu nuėjo atsisėsti, nesulaikė ašarų ir pranešė, kad toliau nežais. H. Rune komandos nariai tuo metu buvo šoke ir patys sunkiai tramdė ašaras. Deja, ligoninėje pasitvirtino niūriausios prognozės. Danui išties plyšo Achilo sausgyslė, tad jo korte veikiausiai nematysime visus metus.
View this post on InstagramREKLAMAREKLAMA
H. Runei neseniai buvo atlikta operacija, o jo mama Aneke nusprendė išsakyti viską, ką galvoja apie dabartinę teniso sistemą.
„Privalomų turnyrų per daug. Tenisininkai juose žaisti privalo, nes kitu atveju jiems skiriamos didžiulės baudos. Kai tiek daug turnyrų, nėra laiko treniruotėms, nėra laiko atsistatymui. Net fiziškai stipriems tenisininkams tokio krūvio atlaikyti viso sezono metu yra neįmanoma – jų sportinė forma anksčiau ar vėliau suprastėja.
Manau, kad tenisas pasuko neteisingu keliu. Dabar žaidėjai yra baudžiami už tai, jei nedalyvauja privalomuose turnyruose vietoj to, kad tvarkaraštis būtų sudarytas taip, jog tenisininkai, būdami pailsėję, galėtų korte parodyti geriausią savo versiją. Holgeris tapo naujausia perkrauto tvarkaraščio auka. Šitą traumą jis patyrė dėl nuovargio. Tas nuolatinis spaudimas tenisininkams ir nesirūpinimas jų gerove yra nepateisinamas.
Holgeris dabar ilgai negalės žaisti ir negaus jokių pajamų. Laimei, jis dėl gerų ankstesnių pasirodymų turi santaupų, tačiau reikia suprasti, kad ne visi žaidėjai patenka į reitingo dešimtuką ir ne visi gali susitaupyti pinigų“, – sakė A. Rune.
Tenisininko mama taip pat atsikirto buvusiam garsiam dviratininkui Michaeliui Rasmussenui.
„Girdėjau dviratininko Rasmusseno kalbas. Jis sakė, kad Holgeris Šanchajuje nebuvo geriausios fizinės formos ir kad tai neva yra nepateisinama. Priminsiu, kad Šanchajuje kepino 35 laipsnių karštis, o oro drėgmė siekė 80 proc., todėl Holgerį vargino mėšlungis.
Rasmussenui galiu atsakyti paprastai – jis pats pripažino, kad 12 metų vartojo draudžiamas medžiagas: eritropoetiną, augimo hormonus, testosteroną ir t.t. Manau, kad Rasmussenas po viso šito kurso tikrai būtų pasiuošęs atlaikyti 45 intensyvaus teniso sezono savaites“, – rėžė A. Rune.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!