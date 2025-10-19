Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Felixas Auger-Aliassime Briuselyje po įtempto finalo iškovojo titulą ir išsaugojo šansus patekti į „ATP Finals“

2025-10-19 22:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 22:08

Briuselyje (Belgija) vykusiame ATP 250 serijos „BNP Paribas Fortis European Open“ vyrų teniso turnyre triumfavo kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-13), kuris finale po permainingos 2 valandų 35 minučių kovos 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:2 nugalėjo čeką Jirį Lehečką (ATP-17). Tai buvo antra kanadiečio pergalė prieš čeką per tris tarpusavio dvikovas.

Felixas Auger-Aliassime | Scanpix nuotr.

Briuselyje (Belgija) vykusiame ATP 250 serijos „BNP Paribas Fortis European Open“ vyrų teniso turnyre triumfavo kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-13), kuris finale po permainingos 2 valandų 35 minučių kovos 7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:2 nugalėjo čeką Jirį Lehečką (ATP-17). Tai buvo antra kanadiečio pergalė prieš čeką per tris tarpusavio dvikovas.

REKLAMA
0

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik čekas, bet jis visas 3 savo progas iššvaistė. Teko žaisti pratęsimą, kurį F. Auger-Aliassime pradėjo įspūdingu spurtu 5:0 ir vėliau persvaros neišbarstė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete jau tik kanadietis kūrėsi „break pointus“, bet ir jis nerealizavo visų 3 savo galimybių. Pratęsime F. Auger-Aliassime vėl startavo geriau (3:0, 5:2, 6:4), turėjo 2 „match pointus“, tačiau svarbiausiu metu pralaimėjo atkarpą net 0:4.

REKLAMA
REKLAMA

Apmaudžiai pralaimėtas setas F. Auger-Aliassime nepalaužė. Kanadietis greitai persigrupavo ir labai užtikrintai sužaidė trečiąjį setą, laimėdamas dvi J. Lehečkos padavimų serijas ir nesuteikdamas varžovui „break pointų“.

REKLAMA

F. Auger-Aliassime atliko 17 neatremiamų padavimų (J. Lehečka – 10) ir po antrųjų savo padavimų pelnė 71 proc. galimų taškų (J. Lehečka – 51 proc.).

Nugalėtojui atiteko 250 reitingo taškų bei 107,49 tūkst. eurų. 25-erių kanadiečiui tai buvo 8-as laimėtas ATP turo vienetų turnyras per karjerą.

F. Auger-Aliassime taip pat išlaikė viltis patekti į „ATP Finals“ turnyrą, kur žais 8 geriausi sezono tenisininkai. Kanadietis pagal šiemet surinktus taškus yra 9-as ir 340 tšk. atsilieka nuo 8-oje vietoje esančio italo Lorenzo Musetti.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Briuselyje prizų fondą sudarė 706,85 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų