Felixas Auger-Aliassime Briuselyje po įtempto finalo iškovojo titulą ir išsaugojo šansus patekti į „ATP Finals“

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik čekas, bet jis visas 3 savo progas iššvaistė. Teko žaisti pratęsimą, kurį F. Auger-Aliassime pradėjo įspūdingu spurtu 5:0 ir vėliau persvaros neišbarstė.
Antrajame sete jau tik kanadietis kūrėsi „break pointus“, bet ir jis nerealizavo visų 3 savo galimybių. Pratęsime F. Auger-Aliassime vėl startavo geriau (3:0, 5:2, 6:4), turėjo 2 „match pointus“, tačiau svarbiausiu metu pralaimėjo atkarpą net 0:4.
Apmaudžiai pralaimėtas setas F. Auger-Aliassime nepalaužė. Kanadietis greitai persigrupavo ir labai užtikrintai sužaidė trečiąjį setą, laimėdamas dvi J. Lehečkos padavimų serijas ir nesuteikdamas varžovui „break pointų“.
F. Auger-Aliassime atliko 17 neatremiamų padavimų (J. Lehečka – 10) ir po antrųjų savo padavimų pelnė 71 proc. galimų taškų (J. Lehečka – 51 proc.).
Nugalėtojui atiteko 250 reitingo taškų bei 107,49 tūkst. eurų. 25-erių kanadiečiui tai buvo 8-as laimėtas ATP turo vienetų turnyras per karjerą.
F. Auger-Aliassime taip pat išlaikė viltis patekti į „ATP Finals“ turnyrą, kur žais 8 geriausi sezono tenisininkai. Kanadietis pagal šiemet surinktus taškus yra 9-as ir 340 tšk. atsilieka nuo 8-oje vietoje esančio italo Lorenzo Musetti.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Briuselyje prizų fondą sudarė 706,85 tūkst. eurų.
