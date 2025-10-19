Casperas Ruudas iškovojo užtikrintą pergalę Stokholmo turnyro finale prieš Ugo Humbertą

C. Ruudas dominavo viso mačo metu. Norvegas turėjo 6 „break pointus“, iš kurių realizavo 3, o U. Humbertas nesusikūrė nė vienos tokios galimybės.
C. Ruudas buvo sunkiai sustabdomas savo padavimų metu. Norvegas po pirmųjų padavimų laimėjo 92 proc. įžaistų kamuoliukų, o po antrųjų – 93 proc., varžovas – atitinkamai 59 ir 47 proc.
„Tai buvo geriausias šiemet sužaistas mano mačas“, – džiaugėsi C. Ruudas.
U. Humbertas po mačo pokštavo: „Atsiprašau, kad finalas buvo toks trumpas, bet tai Caspero kaltė. Nepamenu, kada buvau sutikęs taip gerai žaidžiantį varžovą“.
26-erių C. Ruudas laimėjo 14-ą ATP turo vienetų turnyrą per karjerą. Norvegas pelnė 250 reitingo taškų bei 107,49 tūkst. eurų. C. Ruudas reitinge pakils į 11-ą poziciją.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Stokholme prizų fondą sudarė 706,85 tūkst. eurų.
