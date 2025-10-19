Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Casperas Ruudas iškovojo užtikrintą pergalę Stokholmo turnyro finale prieš Ugo Humbertą

2025-10-19 21:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 21:53

Stokholme (Švedija) sekmadienį baigėsi ATP 250 serijos „BNP Paribas Nordic Open“ vyrų teniso turnyras, kurio finale norvegas Casperas Ruudas (ATP-12) vos per 67 minutes 6:2, 6:3 nugalėjo prancūzą Ugo Humbertą (ATP-25). Tai buvo trečia norvego pergalė prieš prancūzą per šešias tarpusavio dvikovas ir pirmą iš jų – žaidžiant ant kietos dangos.

Casperas Ruudas | Scanpix nuotr.

Stokholme (Švedija) sekmadienį baigėsi ATP 250 serijos „BNP Paribas Nordic Open“ vyrų teniso turnyras, kurio finale norvegas Casperas Ruudas (ATP-12) vos per 67 minutes 6:2, 6:3 nugalėjo prancūzą Ugo Humbertą (ATP-25). Tai buvo trečia norvego pergalė prieš prancūzą per šešias tarpusavio dvikovas ir pirmą iš jų – žaidžiant ant kietos dangos.

REKLAMA
0

C. Ruudas dominavo viso mačo metu. Norvegas turėjo 6 „break pointus“, iš kurių realizavo 3, o U. Humbertas nesusikūrė nė vienos tokios galimybės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

C. Ruudas buvo sunkiai sustabdomas savo padavimų metu. Norvegas po pirmųjų padavimų laimėjo 92 proc. įžaistų kamuoliukų, o po antrųjų – 93 proc., varžovas – atitinkamai 59 ir 47 proc.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai buvo geriausias šiemet sužaistas mano mačas“, – džiaugėsi C. Ruudas.

U. Humbertas po mačo pokštavo: „Atsiprašau, kad finalas buvo toks trumpas, bet tai Caspero kaltė. Nepamenu, kada buvau sutikęs taip gerai žaidžiantį varžovą“.

26-erių C. Ruudas laimėjo 14-ą ATP turo vienetų turnyrą per karjerą. Norvegas pelnė 250 reitingo taškų bei 107,49 tūkst. eurų. C. Ruudas reitinge pakils į 11-ą poziciją.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Stokholme prizų fondą sudarė 706,85 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų