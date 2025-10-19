Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Holgeris Rune patyrė itin sunkią traumą – lauks ilga reabilitacija

2025-10-19 19:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 19:13

Šeštadienį Stokholme (Švedija) liūdnai baigėsi pirmasis ATP 250 vyrų teniso turnyro vienetų varžybų pusfinalis. Danas Holgeris Rune (ATP-11) 6:4, 2:2 pirmavo prieš prancūzą Ugo Humbertą (ATP-25), kai patyrė traumą ir atsisakė tęsti mačą.

Holgeris Rune | Scanpix nuotr.

0

H. Rune skubėjo prie U. Humberto atmušto kamuoliuko, kai pajautė „pokštelėjimą“. Danas tuomet skausmo perkreiptu veidu nuėjo atsisėsti, nesulaikė ašarų ir pranešė, kad toliau nežais. H. Rune komandos nariai tuo metu buvo šoke ir patys sunkiai tramdė ašaras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Girdėjau pokštelėjimą šalia Achilo sausgyslės“, – fizioterapeutui sakė H. Rune.

Deja, ligoninėje pasitvirtino niūriausios prognozės. Danui išties plyšo Achilo sausgyslė, tad jo korte veikiausiai nematysime visus metus.

„Skaudu, bet į kortą galėsiu grįžti negreit. Puikiai jaučiausi Stokholmo kortuose, todėl man nesinori net galvoti apie tai, kad šito jausmo artimiausiu metu negalėsiu patirti. Mano Achilas visai „sulūžo“, operacijos reikės jau kitą savaitę, o tada lauks reabilitacija.

Ačiū tiems, kurie mane palaikėte ir toliau palaikote. Be jūsų viskas būtų kitaip. Pasimatysime, kai tik tai bus įmanoma“, – rašė H. Rune.

