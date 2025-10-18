Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Aistrų proveržis Stokholme: Šapovalovas supyko dėl sirgaliaus gesto ir reikalavo teisybės

2025-10-18 15:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 15:26

Stokholme (Švedija) tęsiasi ATP 250 serijos „BNP Paribas Nordic Open“ vyrų teniso turnyras.

Denisas Šapovalovas ir bokštelio teisėjas | „Stop“ kadras

Stokholme (Švedija) tęsiasi ATP 250 serijos „BNP Paribas Nordic Open“ vyrų teniso turnyras.

0

Nervingame ketvirtfinalyje penktadienį kanadietis Denisas Šapovalovas (ATP-23) po daugiau nei pustrečios valandos kovos 6:4, 6:7 (3:7), 6:1 nugalėjo netikėtai toli nukeliavusį švedą Eliasą Ymerį (ATP-243). Mačas baigėsi jau po vidurnakčio vietos laiku.

D. Šapovalovas įtikinamai laimėjo pirmąjį setą, bet antrojo pradžioje pralaimėjo savo padavimų seriją, atsiliko 0:2 ir pradėjo konfliktuoti su vienu iš sirgalių. Po apsižodžiavimo D. Šapovalovas pasiskundė bokštelio teisėjui, kad fanas jam rodė vidurinį pirštą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jis man rodo vidurinį pirštą. Vidurinį pirštą. Ar aš galiu visiems rodyti vidurinį pirštą? O kodėl jis gali?“, – teisėjo klausė D. Šapovalovas, norėjęs, kad tas sirgalius būtų išvestas lauk.

Po to momento D. Šapovalovas laimėjo 4 geimus iš eilės (4:2), bet vis tiek sugebėjo pralaimėti antrąjį setą. Trečiajame sete kanadietis persigrupavo ir didesnių vilčių varžovui nebepaliko.

„Žinau, ką reiškia žaisti užsienyje prieš vietinį žaidėją. Atrodo, kad šiandien jus nervino viskas, ką tik aš dariau, visos mano medicininės pertraukėlės ir pan.“, – sakė D. Šapovalovas, kurį fanai nušvilpė, kai jis prašė gydytojo pagalbos dėl nugaros skausmų.

D. Šapovalovas prieš kiek daugiau nei mėnesį vedė buvusią Švedijos tenisininkę Miriam Bjorklund, bet panašu, kad tai jam nepadėjo pelnyti daugiau švedų sirgalių simpatijų.

Pusfinalyje D. Šapovalovo lauks norvegas Casperas Ruudas (ATP-12).

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Stokholme prizų fondą sudaro 706,85 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

