  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Pamatykite: Stokholme – vienas gražiausių metų teniso smūgių

2025-10-16 22:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 22:02

Stokholme (Švedija) tęsiasi ATP 250 serijos „BNP Paribas Nordic Open“ vyrų teniso turnyras.

Kamilis Majchrzakas | „Stop“ kadras

0

Lenkas Kamilis Majchrzakas (ATP-75) aštuntfinalyje po daugiau nei pustrečios valandos kovos 4:6, 6:4, 5:7 nusileido amerikiečiui Sebastianui Kordai (ATP-60). Lenkas šiame mače pasižymėjo vienu gražiausių metų smūgių, kai pelnė tašką smūgiu tarp kojų.

K. Majchrzakas realizavo vos 1 iš 10 turėtų „break pointų“, o S. Korda – 2 iš 12.

Jau pačioje mačo pradžioje padavimu „iš apačios“ nustebinęs Kroatijos veteranas Marinas Čiličius (ATP-92) 6:7 (2:7), 4:6 neatsilaikė prieš norvegą Casperą Ruudą (ATP-12). Kroatas turėjo 3 geimų persvarą (3:0, 4:1), bet ją išbarstė, o pirmojo seto pratęsime startavo 6 pralaimėtais taškais. Antrajame sete M. Čiličius „break pointų“ nesusikūrė, o C. Ruudas dešimtajame geime laimėjo lemtingą varžovo padavimų seriją.

Šiame turnyre įvyko retai matoma brolių dvikova tarp dviejų Švedijos atstovų: Eliasas Ymeris (ATP-243) 6:2, 7:6 (7:4) įveikė Mikaelį Ymerį (ATP-617). Per paskutinius 6 metus tai tebuvo antras atvejis ATP ture, kai vienas prieš kitą žaidė broliai. Kiek anksčiau šiemet Buenos Airėse (Argentina) susitiko Francisco Cerundolo ir Juanas Manuelis Cerundolo.

Vieną įsimintiniausių karjeros pergalių pasiekė legendinio Bjorno Borgo sūnus Leo (ATP-622). 22-ejų L. Borgas pirmajame rate 6:3, 6:4 įveikė austrą Sebastianą Ofnerį (ATP-140) ir pirmą sykį nugalėjo 150-uke esantį varžovą.

Vėliau aštuntfinalyje L. Borgas 2:6, 7:5, 1:6 nusileido kanadiečiui Denisui Šapovalovui (ATP-23).

Italas Matteo Berrettini (ATP-61) aštuntfinalyje 6:7 (5:7), 3:6 pralaimėjo prieš prancūzą Ugo Humbertą (ATP-25), o danas Holgeris Rune (ATP-11) 6:4, 6:4 įveikė vengrą Martoną Fucsovicsą (ATP-55).

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Stokholme prizų fondą sudaro 706,85 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

