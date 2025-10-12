Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Vacherot triumfas Šanchajuje: istorinis „Masters 1000“ titulas, rekordinis uždarbis ir pusbrolių finalas

2025-10-12 16:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 16:12

Šanchajuje (Kinija) baigėsi ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyre, kuriame pasakišką pasirodymą pergale užbaigė marokietis Valentinas Vacherot (ATP-204), finale per 2 val. 12 min. 4:6, 6:3, 6:3 nugalėjęs prancūzą Arthurą Rinderknechą (ATP-54) ir tapęs žemiausią reitingą turinčiu „Masters 1000“ turnyro čempionu nuo serijos pradžios 1990 metais.

Arthuras Rinderknechas (kairėje) ir Valentinas Vacherot | Scanpix nuotr.

Šanchajuje (Kinija) baigėsi ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyre, kuriame pasakišką pasirodymą pergale užbaigė marokietis Valentinas Vacherot (ATP-204), finale per 2 val. 12 min. 4:6, 6:3, 6:3 nugalėjęs prancūzą Arthurą Rinderknechą (ATP-54) ir tapęs žemiausią reitingą turinčiu „Masters 1000“ turnyro čempionu nuo serijos pradžios 1990 metais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmą kartą nuo 2003 m. ATP 1000 turnyro finale žaidė du neskirstyti tenisininkai.

26-erių metų V. Vacherot pergalę užtvirtino tiksliu smūgiu dešine iš aikštės krašto. Po apsikabinimo su A. Rinderknechu prie tinklo jis nubėgo nuo korto ir užlipo į tribūnas pasidžiaugti su savo treneriu ir šeima.

Vėliau V. Vacherot pratęsė nugalėtojų tradiciją ir užrašė žinutę ant vienos iš korto kamerų: „Senelis ir močiutė būtų didžiavęsi.“

Abu tenisininkai po mačo aikštėje sunkiai tramdė ašaras.

„Tai nerealu, kas ką tik įvyko, – sakė V. Vacherot. – Net nesapnuoju, aš tiesiog nesuprantu, kas vyksta. Tai beprotybė. Turi būti vienas pralaimėtojas, bet manau, kad šiandien yra du nugalėtojai. Viena šeima laimėjo ir, manau, tai nerealus momentas visam tenisui.“

Prancūzas A. Rinderknechas pridūrė: „Valentinai, tu atidavei viską ir aš labai džiaugiuosi už tave. Du pusbroliai yra stipresni nei vienas.“

V. Vacherot istorija iki pasaulinio lygio žinomumo – neįtikėtina:

– Tai buvo pirmasis vyrų vienetų finalas tarp šeimos narių nuo 1991 m., kai Johnas McEnroe įveikė savo brolį Patricką.

– V. Vacherot nebuvo pradiniame atrankos sąraše – jis pateko tik po to, kai du žaidėjai atsisakė dalyvauti.

– Šešiuose iš devynių mačuose jis atsitiesė po pralaimėto pirmojo seto.

– Prieš šį turnyrą 26-erių tenisininkas ATP pagrindinėse varžybose buvo laimėjęs tik vieną mačą, daugiausia žaisdamas „Challenger“ serijoje.

– 950 tūkst. eurų piniginis prizas yra daugiau nei dvigubai didesnis už iki tol viso jo karjeros uždarbį (437 tūkst. eurų).

– Jis tapo pirmuoju Monako tenisininku, laimėjusiu ATP lygio titulą atvirojo laikotarpio (nuo 1968 m.) istorijoje.

– Jo kelias iki finalo apėmė pergales prieš 11-ą pasaulio raketę Holgerį Rune‘ą ir 24 kartus „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempioną Novaką Djokovičių.

– Ši pergalė reiškia, kad V. Vacherot pirmą kartą pateks į ATP pirmąjį šimtuką, o A. Rinderknechas, kurio aukščiausias karjeros reitingas buvo 42, pakils į pirmąjį keturiasdešimtuką.

– Pusbroliai buvo žaidę vienas prieš kitą jaunimo varžybose ir universitete, tačiau niekada nebuvo susitikę profesionalų lygyje.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudarė beveik 9,194 mln. JAV dolerių.

