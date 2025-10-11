Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Pusbrolių finalas tapo realybe: Rinderknechas peržengė Medvedevo barjerą

2025-10-11 18:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 18:55

Šanchajuje (Kinija) vykstančiame ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyre šeštadienį antrajame pusfinalyje prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-54) per pustrečios valandos 4:6, 6:2, 6:4 eliminavo Daniilą Medvedevą.

Arthuras Rinderknechas ir Valentinas Vacherot | „Stop“ kadras

Šanchajuje (Kinija) vykstančiame ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters" vyrų teniso turnyre šeštadienį antrajame pusfinalyje prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-54) per pustrečios valandos 4:6, 6:2, 6:4 eliminavo Daniilą Medvedevą.

0

Pirmojo seto lūžis įvyko dar trečiajame geime, kai prancūzas „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Seto pabaigoje abu tenisininkai iššvaistė po vieną „break pointą“.

A. Rinderknechas antrojo seto pradžioje laimėjo varžovo padavimų seriją, o trečiajame geime neutralizavo net 5 „break pointus“ ir atitrūko 3:0. Penktajame geime prancūzui vėl reikėjo atlaikyti spaudimą, kai D. Medvedevas iššvaistė „break pointą“. Aštuntajame geime A. Rinderknechas „sausai“ laimėjo varžovo padavimų seriją ir taip užbaigė setą.

Trečiojo seto viduryje D. Medvedevas turėjo 3 šansus vienu tašku persverti rezultatą, bet A. Rinderknechas su spaudimu susitvarkė. Prancūzas savo progų laukė iki dešimtojo geimo. Galiausiai antru bandymu A. Rinderknechas realizavo „match pointą“ po varžovo padavimo ir šventė dar vieną sensacingą pergalę.

Kiek anksčiau pirmajame pusfinalyje A. Rinderknecho pusbrolis monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204) per 1 valandą 40 minučių 6:3, 6:4 nugalėjo prastai besijautusį serbą Novaką Djokovičių (ATP-5). Monakietis tapo žemiausiai reitinguotu tenisininku istorijoje, patekusiu į ATP 1000 turnyro finalą.

V. Vacherot po antrojo pusfinalio atskubėjo į kortą pasveikinti pusbrolio. Įspūdingiausia tai, kad jie abu geriausią savo karjeros savaitę išgyvena tame pačiame turnyre.

„Net negaliu sakyti, kad išsipildė mūsų svajonės, nes apie tokius dalykus mūsų šeimoje niekas nesvajojo. Atrodo, kad visa tai atėjo tarsi iš niekur.

Šiandien aš tiesiog pasakiau sau, kad galbūt ir pralaimėsiu, bet bent jau kovosiu dėl kiekvieno taško kaip beprotis. Pagalvojau, kad galiu bent jau nuvarginti varžovą, jog pusbroliui rytoj būtų lengviau prieš jį (juokiasi – aut. past.). Tada kažkaip laimėjau varžovo padavimų seriją, vėliau realizavau dar vieną „break pointą“ ir pajutau, kad galiu šiandien kovoti dėl pergalės“, – sakė A. Rinderknechas.

Pirmą kartą nuo 2003 m. ATP 1000 turnyro finale žais du neskirstyti tenisininkai.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių.

Pusbrolių dvikovą finale sekmadienį nuo 11.30 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

