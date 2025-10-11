Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Gintra“ užsitikrino 24-ąjį čempionių titulą klubo istorijoje

2025-10-11 18:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 18:38

Šiaulių „Gintros“ komanda pratęsė įspūdingą titulų kolekcijos seriją Lietuvos moterų A lygos čempionate. Gintrietės XVIII-ojo turo rungtynėse 5:0 (2:0) įveikė Vilniaus rajono „TransINVEST“ ir užsitikrino 24-ąjį čempionių titulą klubo istorijoje bei 21-ąjį iš eilės.

Šiaulių „Gintros“ komanda | fkgintra.lt nuotr.

0

Po šios pergalės gintrietės tapo nebepavejamos turnyrinėje lentelėje likus žaisti dviem turams iki pirmenybių pabaigos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Viena komandos lyderių L. Spenazzatto ir po šių rungtynių, kuriose į savo kraitį pridėjo dar du tikslius smūgius išlieka rezultatyviausia A lygos žaidėja su 15 įvarčių.

Pasirodymą geltonai juodos tęsia ir UEFA Europos taurės antrajame atrankos etape. Pirmąsias rungtynes prieš Danijos vicečempionę Farumo „Nordsjælland“ Šiauliuose Steve’o Beeks’o auklėtinės laimėjo rezultatu 1:0, o atsakomoji akistata vyks jau ateinantį trečiadienį, spalio 15 dieną, Danijoje.

Startinė sudėtis: G. Lukjančukė, R. Beal, A. Mikutaitė (59′ min. E. Šupelytė), T. Romanovskaja, S. Amorim (81′ min. V. Igbonoba), L. Ribeiro, L. Kubiliūtė, L. Spenazzatto (77′ min. B. David), T. Brown, M. Bowers (60′ min. C. Caliz), M. Proscevičiūtė (46′ min. J. Blaževičiūtė)

Įvarčiai:

„Gintra“: M. Bowers (17′, 51′ min.) ir L. Spenazzatto (45′, 68′ min.) po 2, J. Blaževičiūtė (65′ min.) – 1.

Aukso vertės rungtynes aikštės šeimininkės pradėjo labai solidžiai ir jau antrąją susitikimo minutę varžoves nuo įvarčio išgelbėjo tik virpstas. Nuo pirmųjų akimirkų užgulusios varžovių vartus gintrietės kūrė vieną pavojingą momentą po kito, bet viešnias iš Vilniaus rajono gelbėjo vartininkė bei vartų konstrukcijos.

Vis tik vartų šturmas galiausiai virto įvarčiu, kai nuo varžovių gynėjų atsipalaidavusi Madison Bowers smūgiavo tiksliai ir išvedė komandą į priekį – 1:0.

Gintietės ir toliau nesustojo bei valdė visą situaciją aikštėje. Nors kėlinio eigoje savųjų šansų nepavyko išnaudoti Meidai Proscevičiūtei, Lidiane Ribeiro ir Tamarai Brown, vieną gražiausių sezono įvarčių besibaigiant kėliniui pasiekė Laura Spenazzatto. Brazilė įsuko kamuolį į varžovių vartų tinklą nuo kampinio gairelės bei padvigubino aikštės šeimininkių pranašumą prieš antrąją rungtynių dalį – 2:0.

Iškart po pertraukos į aikštę žengusi Justina Blaževičiūtė solo reidu sudraskė varžovių gynybą ir atliko rezultatyvų perdavimą M. Bowers, kuri pasiekė savo dublį bei įtvirtino geltonai juodų pranašumą – 3:0.

Tuo įvarčių lietus Šiaulių miesto stadione nesibaigė. Po kelių minučių dar kartą varžovių gynybą aštriu reidu supjaustė J. Blaževičiūtė, o taip pat savo antrąjį įvartį pridėjo L. Spenazzatto – 5:0.

