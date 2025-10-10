Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-19 rinktinė Raudondvaryje nusileido estams

2025-10-10 23:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 23:25

Lietuvos vaikinų U19 rinktinė penktadienio vakarą Raudondvaryje sužaidė pirmąsias iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių.

Lietuvos U-19 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų U19 rinktinė penktadienio vakarą Raudondvaryje sužaidė pirmąsias iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių.

0

Mindaugo Čepo treniruojama rinktinė savų žiūrovų akivaizdoje 1:2 (0:1) nusileido Estijos bendraamžiams.

Atsakomosios komandų rungtynės Raudondvaryje bus žaidžiamos sekmadienį nuo 12 valandos, įėjimas į jas nemokamas.

Priminsime, kad ši stovykla dar yravienas pasirengimo etapas ruošiantis Europos čempionato atrankos turnyrui, kuris lapkričio mėnesį bus žaidžiamas Lietuvoje. Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė čia susitiks su Anglijos, Škotijos bei Latvijos bendraamžiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienio rungtynėse visi esminiai įvykiai prasidėjo pirmo kėlinio pabaigoje, kai estai tiksliu smūgiu išsiveržė į priekį.

Visgi lietuviai po pertraukos rankų nenuleido Skirmantas Paukštys pasiuntė kamuolį į vartus bei rezultatą išlygino.

Kai jau atrodė, kad pirmoji dvikova baigsis taikiai, į Lietuvos rinktinės vartus buvo paskirtas 11 metrų baudinys. Jį estai realizavo ir tokiu būdu iškovojo pergalę pirmame tarpusavio susitikime.

Kontrolinės U19 vaikinų rinktinių rungtynės

Lietuva – Estija 1:2 (0:1)

Raudondvario stadionas; teisėjas – Mindaugas Minevičius (Lietuva)

Įvarčiai: 57 min. Skirmantas Paukštys (Lietuva); 45 min. Aleksandras Lohmatovas, 88 min. Karlas Mägi (11m.) (Estija).

Įspėti: 87 min. Justas Rakauskas (Lietuva); 44 min. Matthiasas Limbergas, 90+1 min. Rometas Leppikas, 90+3 min. Sanderis Alamaa (Estija).

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ernestas Lysionok, Dovydas Balsys, Matas Klimas, Dovas Grudzinskas, Matas Ambrazaitis (65 min. Justas Rakauskas), Skirmantas Paukštys, Nedas Garbaliauskas, Brooklyn Leipus (81 min. Tomas Gutauskas), Matias Pastori (71 min. Dovydas Griška), David da Silva Mendonca (71 min. Adomas Buikus), Simas Grabauskas (65 min. Felipa Barrenechea Acuna).

Atsargoje: Ugnius Semaška, Emilis Kirliauskas, Oskar Pukelis, Jugas Turčinskas, Kristupas Čepulis, Nojus Petkus.

*********

Likęs Lietuvos U19 vaikinų rinktinės spalio mėnesio grafikas:

Spalio 12 diena (sekmadienis)

12.00 val. Raudondvario stadionas. Lietuva – Estija

