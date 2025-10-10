Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-21 rinktinė Turkijoje turėjo pripažinti varžovų pranašumą

2025-10-10 23:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 23:27

Lietuvos vaikinų U21 rinktinė penktadienį pratęsė savo pasirodymą 2027-ųjų Europos čempionato atrankos varžybose.

Faustas Steponavičius | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų U21 rinktinė penktadienį pratęsė savo pasirodymą 2027-ųjų Europos čempionato atrankos varžybose.

0

Trečiame atrankos susitikime Roko Garasto auklėtiniai svečiuose 0:2 (0:1) turėjo pripažinti Turkijos bendraamžių pranašumą.

Lietuvių dabar laukia kelionė į Nyderlandus, kur antradienį bus žaidžiamos kontrolinės rungtynės su šios šalies bendraamžių komanda.

Penktadienio susitikime su turkais pirmasis įvartis dvikovoje krito pirmam kėliniui persivertus į antrą pusę. Šeimininkai sėkmingai išnaudojo vieną iš susikurtų savo progų bei išsiveržė į priekį 1:0.

Vėliau aikštėje netrūko kovos ir emocijų, teisėjui teko parodyti ne vieną geltoną kortelę, tačiau antrojo įvarčio teko palaukti beveik iki pačios susitikimo pabaigos.

Turkai tada įtvirtino savo persvarą ir iškovojo pirmą savo pergalę šiame atrankos cikle.

Europos vaikinų U21 čempionato atranka

Turkija – Lietuva 2:0 (1:0)

„Yeni Sakarya Atatürk“ stadionas, Sakarija; teisėjas – Milošas Boškovićius (Juodkalnija)

Įvarčiai: 26 min. Başaras Önalis, 84 min. Emirhanas İlkhanas (Turkija).

Įspėti: 67 min. Eyupas Aydinas (Turkija); 64 min. Ernestas Gudelevičius, 72 min. Dariuš Stankevičius, 90 min. Domas Slendzoka (Lietuva)

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Vilius Šivickas, Tautvydas Burdzilauskas (46 min. Martynas Šetkus), Domas Slendzoka, Dariuš Stankevičius, Motiejus Šapola, Denis Ževžikovas, Lukas Michelbrink (81 min. Domantas Šluta), Maksim Andrejev (46 min. Patrik Matyžonok (56 min. Ernestas Gudelevičius)), Nojus Audinis, Faustas Steponavičius, Romualdas Jansonas (81 min. Adrian Lickūnas).

Atsargoje: Rokas Bagdonavičius, Pijus Nainys, Nikita Pavlovskij, Danielius Jarašius.

*********

Likęs Lietuvos vaikinų U21 rinktinės spalio mėnesio grafikas

Spalio 14 diena (antradienis)

19.30 val. Nyderlandai – Lietuva (Kontrolinės rungtynės)

