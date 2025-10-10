Lietuvos U-21 rinktinė Turkijoje turėjo pripažinti varžovų pranašumą

Trečiame atrankos susitikime Roko Garasto auklėtiniai svečiuose 0:2 (0:1) turėjo pripažinti Turkijos bendraamžių pranašumą.
Lietuvių dabar laukia kelionė į Nyderlandus, kur antradienį bus žaidžiamos kontrolinės rungtynės su šios šalies bendraamžių komanda.
Penktadienio susitikime su turkais pirmasis įvartis dvikovoje krito pirmam kėliniui persivertus į antrą pusę. Šeimininkai sėkmingai išnaudojo vieną iš susikurtų savo progų bei išsiveržė į priekį 1:0.
Vėliau aikštėje netrūko kovos ir emocijų, teisėjui teko parodyti ne vieną geltoną kortelę, tačiau antrojo įvarčio teko palaukti beveik iki pačios susitikimo pabaigos.
Turkai tada įtvirtino savo persvarą ir iškovojo pirmą savo pergalę šiame atrankos cikle.
Europos vaikinų U21 čempionato atranka
Turkija – Lietuva 2:0 (1:0)
„Yeni Sakarya Atatürk“ stadionas, Sakarija; teisėjas – Milošas Boškovićius (Juodkalnija)
Įvarčiai: 26 min. Başaras Önalis, 84 min. Emirhanas İlkhanas (Turkija).
Įspėti: 67 min. Eyupas Aydinas (Turkija); 64 min. Ernestas Gudelevičius, 72 min. Dariuš Stankevičius, 90 min. Domas Slendzoka (Lietuva)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Vilius Šivickas, Tautvydas Burdzilauskas (46 min. Martynas Šetkus), Domas Slendzoka, Dariuš Stankevičius, Motiejus Šapola, Denis Ževžikovas, Lukas Michelbrink (81 min. Domantas Šluta), Maksim Andrejev (46 min. Patrik Matyžonok (56 min. Ernestas Gudelevičius)), Nojus Audinis, Faustas Steponavičius, Romualdas Jansonas (81 min. Adrian Lickūnas).
Atsargoje: Rokas Bagdonavičius, Pijus Nainys, Nikita Pavlovskij, Danielius Jarašius.
*********
Likęs Lietuvos vaikinų U21 rinktinės spalio mėnesio grafikas
Spalio 14 diena (antradienis)
19.30 val. Nyderlandai – Lietuva (Kontrolinės rungtynės)
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!