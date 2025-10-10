A.Vezenkovo vedama „Olympiacos“ sutriuškino Dubajaus klubą

Graikijos klubas namie 86:67 (23:16, 20:15, 28:21, 15:15) nugalėjo debiutantus Dubajaus „Dubai“ (1/2).
Rungtynės startavo lygiai, bet antrojo ketvirčio pradžioje šeimininkai truktelėjo į priekį – 29:16. Po atsakomojo spurto dviženklį skirtumą grąžino Alecas Petersas – 37:26.
Naują rekordinę persvarą „Olympiacos“ susikūrė iškart po ilgosios pertraukos – 50:34. Netrukus Aleksandro Vezenkovo tritaškis sukūrė tarp komandų 20 taškų prarają (61:41).
Nemanja Dangubic with the dunk of the night👀#MotorolaMagicMoment @Moto pic.twitter.com/sdOg6WXWth— EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2025
Per likusias minutes skirtumas neaptirpo ir nugalėtojai paaiškėjo gerokai anksčiau nei baigėsi rungtynės.
Galingą mačą sužaidė A.Vezenkovas – 24 minutės, 25 taškai (6/8 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 4/6 baudų metimų), 11 atkovotų kamuolių, rezultatyvus perdavimas, blokas, pražanga ir 34 naudingumo balai.
„Olympiacos“ kovą dėl kamuolių laimėjo net 43:28, o Dubajaus klubas iš toli atakavo vos 17 procentų tikslumu (4/24).
Kitame ture Pirėjo klubas priims savo arenoje Stambulo „Anadolu Efes“ (1/2), o Dubajaus klubas lankys Stambulo „Fenerbahce“ (1/2).
„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 25 (3/6 tritaškių, 11 atk. kam.), Tyleris Dorsey 14 (2/6 tritaškių), Nikola Milutinovas 13 (11 atk. kam.), Sabenas Lee 10.
„Dubai“: Filipas Petruševas 14 (4/9 dvitaškių), Dwayne’as Baconas 13 (6 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos), Davis Bertanis (2/7 tritaškių) ir Mfiondu Kabengele (5 atk. kam.) po 10.
