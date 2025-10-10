Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

A.Vezenkovo vedama „Olympiacos“ sutriuškino Dubajaus klubą

2025-10-10 23:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-10 23:19

Užtikrintą pergalę Eurolygoje pasiekė Pirėjo „Olympiacos“ (2/1) ekipa.

A.Vezenkovas žibėjo ryškiai

Užtikrintą pergalę Eurolygoje pasiekė Pirėjo „Olympiacos“ (2/1) ekipa.

0

Graikijos klubas namie 86:67 (23:16, 20:15, 28:21, 15:15) nugalėjo debiutantus Dubajaus „Dubai“ (1/2).

Rungtynės startavo lygiai, bet antrojo ketvirčio pradžioje šeimininkai truktelėjo į priekį – 29:16. Po atsakomojo spurto dviženklį skirtumą grąžino Alecas Petersas – 37:26.

Naują rekordinę persvarą „Olympiacos“ susikūrė iškart po ilgosios pertraukos – 50:34. Netrukus Aleksandro Vezenkovo tritaškis sukūrė tarp komandų 20 taškų prarają (61:41).

Per likusias minutes skirtumas neaptirpo ir nugalėtojai paaiškėjo gerokai anksčiau nei baigėsi rungtynės.

Galingą mačą sužaidė A.Vezenkovas – 24 minutės, 25 taškai (6/8 dvitaškių, 3/6 tritaškių, 4/6 baudų metimų), 11 atkovotų kamuolių, rezultatyvus perdavimas, blokas, pražanga ir 34 naudingumo balai.

„Olympiacos“ kovą dėl kamuolių laimėjo net 43:28, o Dubajaus klubas iš toli atakavo vos 17 procentų tikslumu (4/24).

Kitame ture Pirėjo klubas priims savo arenoje Stambulo „Anadolu Efes“ (1/2), o Dubajaus klubas lankys Stambulo „Fenerbahce“ (1/2).

„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 25 (3/6 tritaškių, 11 atk. kam.), Tyleris Dorsey 14 (2/6 tritaškių), Nikola Milutinovas 13 (11 atk. kam.), Sabenas Lee 10.

„Dubai“: Filipas Petruševas 14 (4/9 dvitaškių), Dwayne’as Baconas 13 (6 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos), Davis Bertanis (2/7 tritaškių) ir Mfiondu Kabengele (5 atk. kam.) po 10.

