TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Lietuvių akistatoje Lenkijoje E.Tubutis pranoko J.Furmanavičių

2025-10-10 23:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-10 23:16

Lenkijos čempionate susitiko lietuvių atstovaujami klubai. Pergalę svečiuose pasiekė Gdynės „Arka“ (2/0) su Einaru Tubučiu, kuri 108:98 (33:24, 30:27, 26:20, 19:27) nugalėjo Vloclaveko „Anwil“ (1/1).

E.Tubutis pelnė 6 taškus

Lenkijos čempionate susitiko lietuvių atstovaujami klubai. Pergalę svečiuose pasiekė Gdynės „Arka“ (2/0) su Einaru Tubučiu, kuri 108:98 (33:24, 30:27, 26:20, 19:27) nugalėjo Vloclaveko „Anwil“ (1/1).

0

Pastarojoje žaidžia Justas Furmanavičius, kuris per 10 minučių pelnė 2 taškus (1/3 dvit., 0/1 trit., 0/1 baud.), provokavo pražangą, prarado ir perėmė po kamuolį bei rinko -2 naudingumo balus.

E.Tubutis per 25 minutes įmetė 6 taškus (3/5 dvit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 perdavimus, blokavo metimą, gavo bloką pats, provokavo pražangą ir 3 kartus prasižengė, rinkęs 12 naudingumo balų.

Laimėjusiems 23 taškus pridėjo Jakubas Garbačas. Pralaimėjusiems tiek pat pelnė Isaiah Muciusas.

