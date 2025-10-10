Lietuvių akistatoje Lenkijoje E.Tubutis pranoko J.Furmanavičių

Pastarojoje žaidžia Justas Furmanavičius, kuris per 10 minučių pelnė 2 taškus (1/3 dvit., 0/1 trit., 0/1 baud.), provokavo pražangą, prarado ir perėmė po kamuolį bei rinko -2 naudingumo balus.
E.Tubutis per 25 minutes įmetė 6 taškus (3/5 dvit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 perdavimus, blokavo metimą, gavo bloką pats, provokavo pražangą ir 3 kartus prasižengė, rinkęs 12 naudingumo balų.
Laimėjusiems 23 taškus pridėjo Jakubas Garbačas. Pralaimėjusiems tiek pat pelnė Isaiah Muciusas.
