Lo: „Žalgirio“ sirgaliai ir atmosfera paliko stiprų įspūdį, reikia laiko priprasti Eurolygos arenose

Visas „Žalgirio“ kovas Eurolygoje šį sezoną parodys TV3, o Go3 pakvies visoms turnyro rungtynėms.
Penktadienio „Žalgirio“ varžovai – „Bayern“ – lietuvius turėtų sudominti dėl kelių priežasčių. Jei Europos krepšinio čempionato metu nebūtų patyręs skaudžios traumos, šiose rungtynėse, vokiečių komandos gretose būtų žaidęs ir Lietuvos rinktinės krepšininkas Rokas Jokubaitis. Be to, „Bayern“ ekipoje ilgą laiką rungtyniavo ir Maodo Lo – naujasis „Žalgirio“ legionierius.
Išskirtinį interviu būtent su šiuo krepšininku šį vakarą prieš rungtynes išvys ir visi „GoŽalgiris“ laidos žiūrovai.
Krepšininkas papasakos apie savo kasdienybę Kaune, o taip pat pasidalins, kokį įspūdį jam paliko „Žalgirio“ sirgaliai. Žinoma, nepaminėtas neliks ir Europos krepšinio čempionatas, kuriame jis šiemet su Vokietijos rinktine tapo čempionu.
Kaip pasakos Vokietijoje užaugęs M.Lo, jo šeima nė kiek nesusijusi su krepšiniu. Sportininko mama – dailininkė, o jis pats vaikystėje žaidė... futbolą. Visgi būtent krepšinis tapo didžiausia jo aistra.
Be to, M.Lo ne vienerius metus ir pats žaidė „Bayern“ komandoje, kurią šiuo metu treniruoja Gordonas Herbertas. Vyriausiąjį šios ekipos trenerį ir M.Lo sieja ne vienas svarbus prisiminimas bei pergalės, kurių jie pasiekė kartu su nacionaline Vokietijos rinktine.
Interviu metu M.Lo prisimins ir dar ne taip seniai pasibaigusį Europos krepšinio čempionatą. Krepšininkas džiaugsis, jog itin daug dėmesio iš lietuvių jis sulaukė dar grupių etapo Tamperėje metu.
„Matydamas tokį palaikymą net prieš sužaidžiant pirmąsias rungtynes už „Žalgirį“, buvau labai laimingas ir maloniai nustebęs. Sirgaliai mane palaikė, sveikino atvykus į „Žalgirį“, Kauną. Sakė, jog džiaugiasi mane turėdami bei tikisi, kad čia puikiai praleisiu laiką ir turėsiu gerą sezoną“, – pasakos jis.
Tiesa, krepšininką čempionate dėmesiu apipylė ne tik sirgaliai, bet ir Lietuvos žurnalistai. „Tai tiesiog parodė, kokią svarbią vietą krepšinis užima Lietuvoje. Krepšinio tradicijos, istorija, jaudulys – visu tuo įsitikinau dar būdamas Europos krepšinio čempionate“, – pripažins jis.
Interviu metu jis prisimins ir praėjusios savaitės rungtynes prieš „Fenerbahče“ ekipą, įvykusias namuose. Anot krepšininko, atmosfera čia buvo itin įspūdinga.
„Turiu prie to priprasti, ypač Eurolygoje. Buvo gera tai matyti – noriu įsijaust į šią atmosferą ir pats“, – dalinsis jis.
Tiesa, atskiro pagyrimo, anot M.Lo, yra vertos ir „Žalgiriui“ suteiktos treniruočių sąlygos.
„Turėti treniruočių salę ten, kur vyksta rungtynės, yra prabanga. Aukščiausias lygis! Bet tikrai, sąlygos čia labai geros. Taip pat ir atsistatymo – ledo bei sūkurinė vonios, pirtis. Tai – labai gerai“, – atviraus jis.
Kaip atrodė krepšininko vaikystė? Kokios pergalės su Vokietijos rinktine jam įsiminė labiausiai? Galiausiai, kuriuos legendinius „Žalgirio“ žaidėjus M.Lo žino ir pats?
Išskirtinį M.Lo interviu per TV3 stebėkite jau šį vakarą, 21 val. laidoje „GoŽalgiris“, o iškart po jos – „Žalgirio“ ir „Bayern“ kova.
