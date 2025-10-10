Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Europos taurės turnyrą pradedančios Vilniaus „Šviesos“ treneris: „Mes esame favoritai“

2025-10-10 13:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 13:05

Šeštadienį dar du Lietuvos rankinio klubai pradeda kovas EHF Europos taurės turnyre. Lietuvos čempionas Klaipėdos „Dragūnas“ ir prizininkė Vilniaus „Šviesa“ turnyrą pradės nuo antro etapo, į kurį pateko pagal reitingą.

Gintaras Cibulskis | rankinis.lt nuotr.

Šeštadienį dar du Lietuvos rankinio klubai pradeda kovas EHF Europos taurės turnyre. Lietuvos čempionas Klaipėdos „Dragūnas“ ir prizininkė Vilniaus „Šviesa“ turnyrą pradės nuo antro etapo, į kurį pateko pagal reitingą.

REKLAMA
0

„Dragūnas“ stos į kovą su Austrijos „Handball Tirol“ komanda, o „Šviesa“ susitiks su Ukrainos klubu Zaporižės „Motor“. Klaipėdiečiai pirmas rungtynes žais Austrijoje, vilniečiai – namuose. Atsakomosios rungtynės, po kurių paaiškės kurios komandos pateks į trečią etapą, vyks po savaitės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kiekvieno Lietuvos klubo svajonė yra įveikti antrą etapą. Jis mums yra velniškai užburtas. Norisi pereiti pagaliau tą antrą etapą, o galbūt ir trečią, nes apetitas užauga bevalgant. Manau, kad tikrai yra šansų. Jeigu anksčiau mūsų šansai dažniausiai būdavo 30 prie 70 procentų, tai dabar manau, kad tikrai yra 50 prie 50“, – teigė „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis.

REKLAMA
REKLAMA

Antrą sezoną prie „Šviesos“ vairo stovintis G. Cibulskis tikina, kad komandai labai svarbu tai, jog vilniečiai pirmas rungtynes žaidžia savo aikštelėje. „Sostinės tauro“ sporto salėje „Šviesos“ ir „Motor“ rungtynės šeštadienį prasidės 13 val.

REKLAMA

Optimistiškai trenerį nuteikia ir sezono pradžia. „Šviesos“ rankininkai laimėjo visas trejas Lietuvos rankinio lygos rungtynes, visos trys pergalės iškovotos ir Baltijos lygoje.

„Be abejo, favoritai esame mes, nes žaidžiame namuose. Gerai, kad dvikovą pradedam savo aikštelėje. Žaisti namuose, ypač „Šviesos“ arenoje yra labai geras jausmas. Prie savo sirgalių gauni pranašumą ir daugiau pasitikėjimo. Tada su daugiau pasitikėjimo po pirmų rungtynių važiuoji ir į rungtynes svečiuose. Manau, kad namuose tikrai bus labai geras palaikymas ir žaidėjai turi tuo pasinaudoti. O sirgaliai padarys savo darbą šimtu procentų“, – sakė G. Cibulskis.

REKLAMA
REKLAMA

„Šviesos“ varžovas „Motor“ klubas yra gerai pažįstamas Lietuvos rankinio gerbėjams. Ilgą laiką stipriausiame Europos turnyre EHF Čempionų lygoje žaidusią „Motor“ komandą tris sezonus treniravo dabartinis Lietuvos rinktinės treneris Gintaras Savukynas, o Ukrainos komandos marškinėlius vilkėjo Lietuvos rinktinės lyderiai Aidenas Malašinskas ir Jonas Truchanovičius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prasidėjus karui, „Motor“ klubas buvo priverstas iš Ukrainos persikelti į Vokietiją, kur sezoną žaidė antrojoje šios šalies lygoje. Po sezono Vokietijoje, „Motor“ grįžo į Ukrainos čempionatą. Vietos Čempionų lygoje netekęs „Motor“ klubas jau trečią sezoną rungtyniauja trečiame pagal pajėgumą Europos taurės turnyre.

REKLAMA

Tarptautinių rungtynių Ukrainoje negalintys žaisti „Motor“ rankininkai varžovus priima Slovakijos Mihalovcų mieste. Būtent čia spalio 18 d. vyks atsakomosios „Motor“ ir „Šviesos“ rungtynės.

„Be abejo, „Motor“ komanda yra susilpnėjusi. Klubui pasitraukus iš Čempionų lygos, jie neturėjo tikslo išlaikyti komandoje pagrindinius žaidėjus. Analizavome varžovų žaidimą, bet labai sunku spręsti apie jų pajėgumą. Ukrainos čempionate „Motor“ varžovus nugali 15-20 įvarčių skirtumu ir labai sunku spręsti kokio tai kalibro komanda. Matosi, kad varžovai turi gerų žaidėjų, bet labai sunku lyginti, kai jie nėra žaidę prieš stiprią komandą“, – apie varžovus kalbėjo „Šviesos“ treneris.

REKLAMA

„Komandos nusiteikimas yra maksimalus. Šioje sezono fazėje tai yra vienos svarbiausių rungtynių. Visi gerai nusiteikę, visiems tai yra šansas pasirodyti tarptautinėje arenoje. Ne kiekvieną dieną vyksta tokios rungtynės. Akcentuojame greitą žaidimą ir klaidų mažinimą. Jeigu mažiau klysime puolime ir išvengsime kvailų klaidų, manau, kad rezultatas bus pakankamai geras“, – teigė „Šviesos“ komandos kapitonas Šarūnas Ugianskis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Europos taurės turnyre „Šviesos“ klubui sėkmingiausias buvo 2018-2019 m. sezonas, kai vilniečiai įveikė du etapus ir pateko tarp šešiolikos geriausių turnyro komandų. Tuomet antrame etape „Šviesos“ rankininkai pateikė staigmeną, įveikdami Norvegijos „Bodo HK“ komandą.

Šį sezoną pirmas iš Lietuvos klubų kovas Europos taurės turnyre pradėjo Kauno „Granitas-Karys“. Rugsėjį vykusiame pirmame etape „Granitas-Karys“ abu kartus – 21:37 svečiuose ir 33:37 namuose – pralaimėjo Bosnijos ir Hercegovinos „Sloga Doboj“ komandai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų