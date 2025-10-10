Europos taurės turnyrą pradedančios Vilniaus „Šviesos“ treneris: „Mes esame favoritai“

„Dragūnas“ stos į kovą su Austrijos „Handball Tirol“ komanda, o „Šviesa“ susitiks su Ukrainos klubu Zaporižės „Motor“. Klaipėdiečiai pirmas rungtynes žais Austrijoje, vilniečiai – namuose. Atsakomosios rungtynės, po kurių paaiškės kurios komandos pateks į trečią etapą, vyks po savaitės.
„Kiekvieno Lietuvos klubo svajonė yra įveikti antrą etapą. Jis mums yra velniškai užburtas. Norisi pereiti pagaliau tą antrą etapą, o galbūt ir trečią, nes apetitas užauga bevalgant. Manau, kad tikrai yra šansų. Jeigu anksčiau mūsų šansai dažniausiai būdavo 30 prie 70 procentų, tai dabar manau, kad tikrai yra 50 prie 50“, – teigė „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis.
Antrą sezoną prie „Šviesos“ vairo stovintis G. Cibulskis tikina, kad komandai labai svarbu tai, jog vilniečiai pirmas rungtynes žaidžia savo aikštelėje. „Sostinės tauro“ sporto salėje „Šviesos“ ir „Motor“ rungtynės šeštadienį prasidės 13 val.
Optimistiškai trenerį nuteikia ir sezono pradžia. „Šviesos“ rankininkai laimėjo visas trejas Lietuvos rankinio lygos rungtynes, visos trys pergalės iškovotos ir Baltijos lygoje.
„Be abejo, favoritai esame mes, nes žaidžiame namuose. Gerai, kad dvikovą pradedam savo aikštelėje. Žaisti namuose, ypač „Šviesos“ arenoje yra labai geras jausmas. Prie savo sirgalių gauni pranašumą ir daugiau pasitikėjimo. Tada su daugiau pasitikėjimo po pirmų rungtynių važiuoji ir į rungtynes svečiuose. Manau, kad namuose tikrai bus labai geras palaikymas ir žaidėjai turi tuo pasinaudoti. O sirgaliai padarys savo darbą šimtu procentų“, – sakė G. Cibulskis.
„Šviesos“ varžovas „Motor“ klubas yra gerai pažįstamas Lietuvos rankinio gerbėjams. Ilgą laiką stipriausiame Europos turnyre EHF Čempionų lygoje žaidusią „Motor“ komandą tris sezonus treniravo dabartinis Lietuvos rinktinės treneris Gintaras Savukynas, o Ukrainos komandos marškinėlius vilkėjo Lietuvos rinktinės lyderiai Aidenas Malašinskas ir Jonas Truchanovičius.
Prasidėjus karui, „Motor“ klubas buvo priverstas iš Ukrainos persikelti į Vokietiją, kur sezoną žaidė antrojoje šios šalies lygoje. Po sezono Vokietijoje, „Motor“ grįžo į Ukrainos čempionatą. Vietos Čempionų lygoje netekęs „Motor“ klubas jau trečią sezoną rungtyniauja trečiame pagal pajėgumą Europos taurės turnyre.
Tarptautinių rungtynių Ukrainoje negalintys žaisti „Motor“ rankininkai varžovus priima Slovakijos Mihalovcų mieste. Būtent čia spalio 18 d. vyks atsakomosios „Motor“ ir „Šviesos“ rungtynės.
„Be abejo, „Motor“ komanda yra susilpnėjusi. Klubui pasitraukus iš Čempionų lygos, jie neturėjo tikslo išlaikyti komandoje pagrindinius žaidėjus. Analizavome varžovų žaidimą, bet labai sunku spręsti apie jų pajėgumą. Ukrainos čempionate „Motor“ varžovus nugali 15-20 įvarčių skirtumu ir labai sunku spręsti kokio tai kalibro komanda. Matosi, kad varžovai turi gerų žaidėjų, bet labai sunku lyginti, kai jie nėra žaidę prieš stiprią komandą“, – apie varžovus kalbėjo „Šviesos“ treneris.
„Komandos nusiteikimas yra maksimalus. Šioje sezono fazėje tai yra vienos svarbiausių rungtynių. Visi gerai nusiteikę, visiems tai yra šansas pasirodyti tarptautinėje arenoje. Ne kiekvieną dieną vyksta tokios rungtynės. Akcentuojame greitą žaidimą ir klaidų mažinimą. Jeigu mažiau klysime puolime ir išvengsime kvailų klaidų, manau, kad rezultatas bus pakankamai geras“, – teigė „Šviesos“ komandos kapitonas Šarūnas Ugianskis.
Europos taurės turnyre „Šviesos“ klubui sėkmingiausias buvo 2018-2019 m. sezonas, kai vilniečiai įveikė du etapus ir pateko tarp šešiolikos geriausių turnyro komandų. Tuomet antrame etape „Šviesos“ rankininkai pateikė staigmeną, įveikdami Norvegijos „Bodo HK“ komandą.
Šį sezoną pirmas iš Lietuvos klubų kovas Europos taurės turnyre pradėjo Kauno „Granitas-Karys“. Rugsėjį vykusiame pirmame etape „Granitas-Karys“ abu kartus – 21:37 svečiuose ir 33:37 namuose – pralaimėjo Bosnijos ir Hercegovinos „Sloga Doboj“ komandai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!