Europos jaunimo bokso čempionate – Daumanto Vilko sidabro medalis

Svorio kategorijos iki 90 kg finale lietuvis aiškia persvara antrajame raunde nusileido Didžiosios Britanijos boksininkui Adekalie Sahennohu Kargbo ir tenkinosi sidabriniu apdovanojimu. Anksčiau pusfinalyje lietuvis rezultatu 4:0 (30:26, 29:27, 29:27, 29:27, 28:28) įveikė slovaką Davidą Zahradniceką.
Dar prieš tai trenerio Aleksandro Baranovo auklėtinis ketvirtfinalyje rezultatu 4:0 (29:27, 30:26, 28:28, 30:26, 29:27) nugalėjo rumuną Teofaną Alexandrą Butoi, o aštuntfinalyje 3:2 (26:28, 28:26, 29:25, 28:26, 26:28) pranoko kroatą Josipą Tokičių.
Dvi kovas Senojo žemyno pirmenybėse laimėjo, bet per žingsnį nuo medalio liko Simonas Puniškis (iki 60 kg). Boksininkas šešioliktfinalyje rezultatu 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) įveikė šveicarą Aideną Imbertą, o aštuntfinalyje 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26) nugalėjo lenką Igorį Przemyslawą Soczowką.
Visgi ketvirtfinalyje S. Puniškiui sėkmė nenusišypsojo – už lietuvį rezultatu 5:0 (28:27, *28:28, *28:28, *28:28, *28:28) pranašesnis buvo Azerbaidžano sportininkas Subhanas Babayevas.
Jelizaveta Jakimova (iki 54 kg) aštuntfinalyje aiškia persvara trečiajame raunde pranoko kroatę Leonardą Franič, tačiau ketvirtfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 28:29, 27:30, 27:30, 27:30) neprilygo prancūzei Maloe Teresi, vėliau tapusiai Europos čempione.
Sunkią pergalę aštuntfinalyje iškovojo Jovita Pudžmytė (iki 60 kg), kuri rezultatu 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) nugalėjo vokietę Penelopę Grochau, bet ketvirtfinalyje 0:5 (28:29, 27:30, 28:29, 27:30, 27:29) neatsilaikė prieš čekę Kristyną Neumanovą.
Užtikrintą laimėjimą aštuntfinalyje pelnė Martinas Moisejenko (iki 85 kg), kuris pirmajame kovos raunde pasiekė techninį nokautą prieš čeką Vitą Farkacą. Visgi ketvirtfinalyje lietuvis aiškia persvara trečiajame raunde nusileido ukrainiečiui Vladyslavui Naumenko.
Marija Šmakotinaitė (iki 48 kg) ketvirtfinalyje aiškia persvara pirmajame raunde neprilygo čempione vėliau tapusiai prancūzei Mathildai Fragniere, o Kamilė Kuktelionytė (iki 70 kg) ketvirtfinalyje rezultatu 0:5 (27:29, 26:29, 27:29, 27:29, 27:29) neatsilaikė prieš italę Sarosą Scorrano.
Danielius Steponavičius (virš 90 kg) aštuntfinalyje rezultatu 0:5 (26:30, 27:30, 26:30, 26:30, 27:30) neprilygo estui Kirillui Mikhailovui, o Dovydas Vasiliauskas (iki 80 kg) aštuntfinalyje aiškia persvara antrajame raunde nusileido ukrainiečiui Antonui Cherniakovui.
Nojus Šmatauskas (iki 65 kg) aštuntfinalyje rezultatu 2:3 (29:26, 26:29, 28:27, 27:28, 27:28) neatsilaikė prieš turką Mehmetą Enesą Sanlį.
Nepasisekė ir Vladimirui Abramovui (iki 75 kg), kurio aštuntfinalio kova buvo sustabdyta dar pirmajame raunde – lietuvis patyrė techninį nokautą prieš anglą Oliverį Harrisoną Male‘ą, vėliau laimėjusį dar keturias kovas ir tapusį Senojo žemyno čempionu.
Pralaimėjimą aštuntfinalyje patyrė Luka Vitkutė (iki 65 kg), kuri rezultatu 0:5 (27:30, 26:30, 26:30, 26:30, 27:30) nusileido prancūzei Irinai Creuse da Silva. Nepasisekė ir Mildai Altaravičiūtei (iki 51 kg), kuri aštuntfinalyje aiškia persvara antrajame raunde neprilygo anglei Ruby Imogenai White, tapusiai Europos jaunimo čempione.
Pralaimėjo ir Kornelijus Kerpė (iki 50 kg), kuris aštuntfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 26:30, 26:30, 27:30) neatsilaikė prieš Kosovo sportininką Riadą Isufį. Lukas Petraška (iki 70 kg) šešioliktfinalyje rezultatu 0:5 (27:30, 27:30, 25:30, 27:30, 26:30) nusileido vietos sirgalių palaikomam čekui Danieliui Dockalekui.
Su boksininkais į Čekiją vyko treneriai Miroslavas Krepštulis (Vilnius), Valentinas Mironovas (Vilnius) ir Vidas Bičiulaitis (Kaunas). Pirmenybėse taip pat dirbo teisėjas iš Lietuvos – Vilmantas Bobinas.
Europos jaunimo čempionate, kuriame galėjo dalyvauti 2007 ir 2008 metais gimę boksininkai, iš viso startavo 295 sportininkai – 190 vyrų ir 105 moterys.
