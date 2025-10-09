Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Mirė 17-metis legendinio boksininko sūnus

2025-10-09 11:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 11:18

Trečiadienį Pasaulio bokso asociacija (WBA) patvirtino, kad legendinio boksininko, šlovės muziejaus nario Arturo Gatti sūnus Arturo Gatti jaunesnysis mirė sulaukęs vos 17 metų,.

Arturo Gatti jaunesnysis (dešinėje) | Instagram.com nuotr

Trečiadienį Pasaulio bokso asociacija (WBA) patvirtino, kad legendinio boksininko, šlovės muziejaus nario Arturo Gatti sūnus Arturo Gatti jaunesnysis mirė sulaukęs vos 17 metų,.

2

„WBA ir visa bokso bendruomenė liūdi dėl Arturo Gatti jaunesniojo mirties. Jo kelias tik prasidėjo, tačiau jo dvasia gyvuos toliau – dabar jis vėl susijungė su savo legendiniu tėvu tarp žvaigždžių“, – rašoma organizacijos pranešime.

Žinios apie paauglio mirtį pirmiausia pasklido socialiniuose tinkluose, o vėliau jas patvirtino ir buvęs A. Gatti asmens sargybinis Chuckas Zito.

„Skaudančia širdimi turiu pranešti... ilsėkis ramybėje“, – „instagrame“ rašė Ch. Zito.

Treneris Moe Latifas taip pat patvirtino šią skaudžią žinią.

„Deja, tai ne gandas ir ne pokštas. Arturo nebėra“, – rašė M. Latifas.

Jaunuolis buvo rastas miręs Meksikoje, kur gyveno su motina ir A. Gatti našle Amanda Rodrigues. Tikslios mirties aplinkybės kol kas neatskleidžiamos.

A. Gatti jaunesnysis sekė tėvo pėdomis – treniravosi kaip mėgėjų boksininkas, svajojo apie olimpines žaidynes ir profesionalo karjerą. Jis buvo vos dešimties mėnesių, kai 37-erių metų A. Gatti vyresnysis 2009 m. liepą buvo rastas negyvas viešbutyje Brazilijoje. Iš pradžių vietos pareigūnai jo mirtį įvardijo kaip nužudymą ir kaltinimus pateikė A. Rodrigues, tačiau vėliau autopsijos ataskaita nustatė savižudybę, o kaltinimai buvo panaikinti. Visgi Tdaugelis šeimos narių ir draugų iki šiol abejoja šia versija.

