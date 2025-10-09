„Boksas – jaunų vyrų žaidimas“: Tysonas Fury pasakė, kas įveiktų Oleksandrą Usyką

T. Fury priminė tai, ką sakė dar prieš dešimtmetį, kai nuvertė Vladimirą Kličko ir iškovojo pirmąjį pasaulio sunkiasvorių čempiono titulą: „Boksas – jaunų vyrų žaidimas.“
Šiandien daugelis elitinių sunkiasvorių artėja prie keturiasdešimties – pats T. Fury (37 m.), Anthony Joshua (35 m.), Deontay Wilderis (39 m.) ir net O. Usykas, kuris sausį švęs 39-ąjį gimtadienį. Todėl T. Fury mano, kad būtent naujoji sunkiasvorių karta turi didžiausią šansą įveikti ukrainietį.
Socialiniuose tinkluose T. Fury išdėstė tai, kas jo akimis yra būsimas šios svorio kategorijos karalius ir paaiškino, kodėl jis galėtų pranokti dabartinį čempioną.
„Man vis užduoda klausimą apie jaunąjį Mosesą Itaumą – kaip jis susitvarkytų su O. Usyku ir kitais garsiais vardais. Mano nuomonė nėra atsitiktinė. Aš esu žmogus, kuris ten buvo, laimėjo visus įmanomus diržus, pasiekė viską bokse. Boksas – jaunų vyrų žaidimas, tą patį sakiau V. Kličko, kai jam buvo 37-eri. Boksas nelaukia nieko“, – sakė T. Fury.
M. Itauma dar tik pradeda savo karjerą – jo sąskaitoje vos 13 kovų, tačiau rugpjūtį britas padarė įspūdį visam sunkiasvorių pasauliui, kai pirmame raunde nokautavo buvusį pretendentą į titulą Dillianą Whyte’ą. Dar nesulaukęs nė 21-erių, jis jau laikomas viena didžiausių šio sporto vilčių. Tarp galimų jo kitų varžovų – Michaelas Hunteris arba Davidas Adeleye.
Kalbėdamas apie tai, kaip jaunasis britas susitvarkytų su senąja sunkiasvorių karta, T. Fury rėžė tiesiai: „Sakau jums, pirmas – Mosesas Itauma – sutriuškins visus tuos seno kirpimo vyrus. Usyką, Joshuą, Millerį, Zhilei Zhangą, Luisą Ortizą – visus tuos garsius vardus iš praeities. Net žmogų, kuris atėmė mano diržus. Usyką Mosesas sutriuškins, nes tai jauno žmogaus ir seno žmogaus kova. O senas žmogus negali susitvarkyti su jaunu.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!