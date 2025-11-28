Tomas Bagdonavičius prabilo apie gerbėjų žinutes: žmona į tai reaguoja ne taip, kaip tikėtasi

„Ta daina buvo sukurta gal prieš kokius metus. Įrašiau ją studijoje, viskas buvo sutvarkyta, bet… padėjau į stalčių. Neradau nei laiko, nei progos ją išleisti“, – naujienų portalui tv3.lt pasakoja T. Bagdonavičius.
Daina gulėjo metus
Atlikėjas juokiasi, kad kūrinys reikalauja tam tikros emocijos – o jis pats tuo metu gyveno labai ramų, stabilų gyvenimą.
„Daina tokia… pareikalavo kažkokios nuoskaudos, kažkur viduje. O man viskas buvo susitvarkę – gal todėl ir nespaudė jos leisti. Bet draugai ir kolegos pradėjo klausinėti: kodėl neišleidi naujų dainų? Tai pagalvojau – reikia judėti“, – sako Tomas.
Taip kūrinys pagaliau išvydo dienos šviesą. Prie jo atsirado ir nedidelis, paprastas klipas.
„Klipuką padarėm tokį buitinį, neinvestavome labai daug, bet žmonės patenkinti. Daina išėjo į savo gyvenimą – pažiūrėsim, kaip seksis toliau“, – šypsosi muzikantas.
Koncertai įsibėgėja
Nors vasara dainininkui būna kupina miesto švenčių ir festivalių, rudenį ir žiemą jis daugiausia koncertuoja kultūros namuose.
„Dabar darom koncertus po visą Lietuvą – kultūros namai, miesteliai, viskas po truputėlį. Rugsėjis, spalis, lapkritis – toks metas. Paskui prasideda Kalėdos, Nauji metai, vakarėliai – irgi kviečia“, – pasakoja atlikėjas.
Reakcijos iš gerbėjų – ir kartais visai netikėtos
Tomas neslepia – dėmesio sulaukia nemažai, o kartais tai nutinka pačiose neįprasčiausiose situacijose.
„Kai nuvažiuoju su savo įmone pas rangovus tartis dėl darbų, ateinu su šalmu, su visa darbo apranga… ir iš administracijos lango atidaro: „Bagdonavičiau, ką čia darot?“ – juokiasi jis.
Dabar jis dirba prie objekto Alytaus savivaldybėje ir pasakoja, kad žmonės vis dar nustemba pamatę jį statybose.
„Taip kartais ir būna – vieną dieną scenoje, kitą dieną statybose. Esu pripratęs, bet vis tiek kartais juokinga.“
O kaip su moterų dėmesiu?
Dainininkas pripažįsta – moterų dėmesio vis dar sulaukia.
„Būna visko – kas parašo, kas ką atsiunčia, kas pakomentuoja. Bet aš į tai žiūriu paprastai. Tu esi kažkiek žinomas žmogus – tai neišvengiama“, – sako Tomas.
Ar mylimoji pavydi? Čia Tomas atviras:
„Mano Audrutė turi pavydų jausmą, taip. Sako: „Duok feisbuką, aš pati prižiūrėsiu“, – juokiasi jis. – Bet susitaikom su tuo. Kiek įmanoma mažiau kreipiu dėmesio.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.