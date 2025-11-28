Sinoptikas – apie paskutines rudens dienas: štai ko reikės pasisaugot

Šeštadienio naktį orus šalyje lems anticiklono šiaurės vakarinė dalis. Todėl Šiaurės vakariniuose rajonuose prognozuojamas nestiprus lietus.
Dalyje vietovių išliks slidu dėl plikledžio, kai kur laikysis prastas matomumas, o šiaurės vakaruose krentant lietui kai kur formuosis ir lijundra.
Be to, pūs apysmarkis pietinių krypčių vėjas, o žemiausia temperatūra šalyje pasiskirstys tarp 2–7 laipsnių šalčio.
Dieną didesnių pokyčių nebus, teigia sinoptikas. Kaip ir naktį, šiaurės vakariniuose rajonuose numatomi krituliai.
Galimas plikledis
„Jų intensyvumas nebus didelis, daugiausia kris negausus lietus. Vietomis reikės pasisaugoti lijundros, plikledžio“, – sako sinoptikas Paulius Starkus.
Aukščiausia temperatūra dieną bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Sekmadienis taip pat bus apniukęs. Naktis nors ir bus debesuota, bet žymesnių kritulių nežadama.
„Dalyje vietovių tvyros rūkai, išliks plikledžio pavojus. Temperatūra daug kur kris iki 0–5 laipsnių šalčio, pajūryje laikysis 1–2 laipsnių šiluma“, – orų situaciją sekmadienio naktį komentuoja P. Starkus.
Dieną orai menkai skirsis. Dangus išliks apniukęs, bet žymesnių kritulių nenumatoma, gali tik silpnai padulksnoti. Vietomis matomumą blogins rūkas, vėjas sustiprės labai minimaliai. Oras taip pat menkai sušils.
„Oro temperatūra jau visoje šalyje turėtų būti teigiama, tarp 0–4 laipsnių šilumos“, – prognozuoja sinoptikas.
Kalendorinė žiema prasidės krituliais. Pirmadienio naktį vietomis galimi negausūs krituliai bei lijundra, todėl teks pasisaugoti plikledžio. Žemiausia temperatūra pasiskirstys nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.
Anot P. Starkaus, pirmoji žiemos diena bus debesuota ir apniukusi.
„Pamatyti saulės spindulių ir toliau nepavyks, daug kur iš žemų debesų kris trumpalaikiai krituliai, daugiausia nedidelis lietus“, – sako jis.
Dieną taip pat pūs nestiprus pietų, pietvakarių vėjas, o temperatūra kils iki 1–6 laipsnių šilumos.
